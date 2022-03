Sony annonce la fin de la prise en charge du dernier modèle PS3 au Japon

La PS3 Super Slim, comme nous connaissions à l’origine le troisième et dernier modèle de la famille de consoles PlayStation 3, ne recevra plus de support technique officiel au Japon à partir du 30 avril 2022. Le compte de support officiel de l’entreprise a confirmé sur le réseau social Twitter que les modèles CECH-4300 (PS3 Super Slim) ne seront plus acceptés dans les bureaux de réparation à la date indiquée.

Idem avec ses accessoires dérivés. Ce modèle est arrivé au Japon plus tard que le reste du monde, en août 2014, il aura donc eu un peu moins de huit ans de soutien officiel. Les résidents du Japon qui ont une demande de réservation ont jusqu’au 7 mai 2022 pour procéder à l’expédition de leur console. Toutefois, la société se réserve le droit de ne plus accepter de nouvelles demandes de réparation si elle venait à manquer de matériel spécifique pour ladite réparation.

【アフターサービス終了のお知らせ】

PlayStation®3 の Cech-4300 シリ ー ー および 全て て 機 機 枯渇 により により て 部 枯渇 枯渇 枯渇 て て 部 部 部 てて 部 ー ー により ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーますおお申込みをご検討中のお客様はお早めにご依頼ください。https://t.co/gIYzjfy0p6 pic.twitter.com/PZ6hKss5L9 – Demandez à PlayStation JP (@AskPS_JP) 28 février 2022

Sony a commencé à interrompre la prise en charge de la PSP et de la PS3 en 2019, en particulier leurs premiers modèles. Plus tard, en octobre 2021, la possibilité d’utiliser des méthodes de paiement par cartes de crédit et de débit ou PayPal dans les magasins numériques des deux plateformes a été supprimée. Alors que la communauté a réussi à faire reculer Sony dans sa tentative de fermer le PS Store pour PS3 et PS Vita, l’équivalent PSP a cessé ses activités le 2 juillet 2022.

PS3 Super Slim, le dernier modèle de la famille PlayStation 3

Après le modèle original et la PS3 Slim, cette seconde en 2009 avec une réduction de 33% en taille et en légèreté, Sony a mis la génération sur les rails et a réussi à renverser une situation complexe ; Non seulement avec un changement de son branding (logo inclus), mais aussi de prix, avec un tarif de 299 euros pour ce modèle PS3 Slim dans sa version de base. Cependant, en septembre 2012, la PS3 Super Slim a été annoncée pour ce qui serait la dernière année civile de la PlayStation 3 en tant que console principale de la firme japonaise.

Ce troisième et dernier modèle, disponible en Espagne depuis septembre 2012, est arrivé sur le marché avec 500 Go de stockage pour 299 euros ; tandis que le modèle de mémoire Flash de 12 Go coûte 229 $, le prix le plus bas de la génération jusqu’à présent. Une console 20% plus petite et 25% plus légère que la précédente, la PS3 Slim, bien qu’elle ait également rogné sur la qualité des matériaux de fabrication et opté pour le capot supérieur controversé, moins résistant que le modèle précédent.

La PS3 Super Slim était le dernier modèle de la génération avant son arrêt au Japon en 2017.

Le présent et le futur ont leur propre nom : PlayStation 5. Ce sont leurs principaux jeux pour l’année 2022.

source | Demandez à PlayStation JP; par Siliconera