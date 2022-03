Pokémon GO démarre la saison d’Alola : dates, nouveaux Pokémon et Défi Tropical

La saison d’Alola est déjà une réalité dans Pokémon GO. Après un quart de la Legacy Season, le jeu Niantic pour iOS et Android est teint de septième génération et le fait comme d’habitude : annonçant un énorme affichage de contenu. Parce que beaucoup reste à venir; non seulement le début des initiales de l’archipel (Rowet, Litten et Popplio). Sans plus tarder, voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle saison, y compris la nouvelle recherche spéciale sur l’île de Melemele et le défi de la collection tropicale.

Date et bienvenue à la Saison d’Alola

La saison Pokémon GO Alola commence ce mardi 1er mars 2022 à 10h00 et sera disponible dans le monde entier jusqu’au 1er juin 2022 à 20h00 heure locale. Trois mois au cours desquels de nouveaux Pokémon sauvages découverts dans la région d’Alola nous attendent ; la région qui nous a été présentée en 2016 à l’occasion de la première de Pokémon Soleil et Lune sur Nintendo 3DS.

Enquête spéciale sur l’île de Melemele

Du 1er mars au 1er juin, c’est-à-dire pendant toute la saison d’Alola, le professeur Willow nous confie une nouvelle tâche : compléter différentes lignes de recherche pour découvrir toutes les îles d’Alola. Si nous terminons toutes les lignes de recherche avant le 1er juin 2022, une ligne de recherche spéciale supplémentaire sera débloquée à la fin de la saison. Voici les dates de déblocage pour chaque ligne de recherche :

1er mars : Enquête spéciale sur l’île de Melemele

22 mars : à déterminer.

12 avril : à déterminer.

10 mai : à déterminer.

25 mai : à déterminer.

Saison d’Alola dans Pokémon GO

Événement de célébration : bienvenue à Alola !

Du mardi 1er mars 2022 à 10 h 00 au mercredi 9 mars 2022 à 20 h 00 heure locale, tous les joueurs de Pokémon GO pourront rencontrer ces Pokémon vedettes pour la première fois dans le jeu. dans la nature:

Rowlet (démarreur Alola de type végétal)

Litten (démarreur Alolan de type Feu)

Popplio (démarreur Alola de type eau)

Pikipek

Yungoos (peut sortir brillant)

De plus, les rencontres des tâches de recherche sur le terrain nous récompenseront avec des rencontres garanties avec Pikipek et Yungoos.

Défi de la collection tropicale

Si nous terminons le défi de la collection tropicale pendant les heures indiquées, nous obtiendrons le badge Elite Collector et nous gagnerons 7000 XP et 15 Ultra Balls.

rameur

Popplio

allumé

Pikipek

Yungoos

chaussures de détective

Raids pendant l’événement Bienvenue à Alola !

Du mardi 1er mars 2022 à 10h00 au mercredi 9 mars 2022 à 20h00 heure locale, voici les Pokémon disponibles dans les raids Pokémon GO :

Raids à une étoile : Bellsprout, Snubbull, Phanpy, Electrike et Rockruff (tous peuvent être brillants).

Raids trois étoiles : Nidoqueen, Wigglytuff, Alolan Graveler et Alolan Raichu (peut être brillant).

Raids cinq étoiles : Tapu Koko.

Méga raids : Méga-Vénusaure.

source | Pokémon GO