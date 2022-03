Pokémon GO : Sandshrew et Alolan Sandshrew, stars du Community Day de mars 2022

Niantic a lancé la saison Alola, qui nous accompagnera au cours de ce trimestre, en annonçant tous les détails de la journée communautaire de mars 2022, qui aura Sandshrew et Alolan Sandshrew comme principaux protagonistes. Si cette nouvelle saison allait déjà avoir un look clair de septième génération, avec des créatures de l’archipel Pokémon Soleil et Lune partout, il est maintenant clair que cette Journée Communauté sera très spéciale. Faites-nous savoir la date, l’heure et les détails de l’événement.

Date, heure et caractéristiques de la journée communautaire de mars – Sandshrew et Alolan Sandshrew

La journée communautaire de mars 2022 sera célébrée le dimanche 13 mars 2022, de 11h00 à 17h00 heure locale. C’est-à-dire qu’il reste vraiment peu de chose pour que cela se produise. Pendant ces six heures indiquées, Sandshrew de Kanto et Sandshrew d’Alola, le Pokémon Souris, apparaîtront plus fréquemment que la normale dans la nature et, si nous avons de la chance, nous pourrons rencontrer les deux sous une forme brillante/brillante. Voici un résumé de tout ce qui nous attend.

Rencontres sauvages : Sandshrew et Alolan Sandshrew

Sandshrew et Alolan Sandshrew pourront devenir Shiny

Sandslash apprendra l’attaque chargée Shadow Slash (pendant l’événement)

Alolan Sandslash apprendra l’attaque rapide Shadow Claw (pendant l’événement)

Sandslash avec Shadow Slash

Si nous faisons évoluer Sandshrew pendant l’événement ou jusqu’à deux heures après sa fin, le Sandslash résultant connaîtra l’attaque chargée Shadow Slash.

Combats d’entraîneurs : 50 dégâts

Arènes et raids : 50 dégâts

Alolan Sandslash avec Shadow Claw

Si nous parvenons à faire évoluer notre Alolan Sandshrew pendant l’événement ou jusqu’à deux heures après sa fin, le Alolan Sandslash résultant connaîtra l’attaque rapide Shadow Claw.

Combats d’entraîneurs : 6 dégâts

Arènes et raids : 9 dégâts

Bonus d’événement – Journée communautaire de mars 2022

Voici les quatre super bonus que nous retrouverons lors du Community Day de mars 2022 :

Les œufs dans les incubateurs auront besoin d’un quart de la distance pour éclore.

L’encens activé pendant l’événement durera trois heures.

Les modules de leurre activés pendant l’événement dureront trois heures.

Surprises lors de la prise de clichés lors de la journée communautaire.

De plus, nous aurons un achat unique Community Day Pack pour 1 280 Pokécoins dans la boutique en jeu avec ces articles : 30 Ultra Balls, trois super incubateurs, cinq Lucky Eggs et une élite d’attaque rapide. Comme si cela ne suffisait pas, dans la boutique il y en aura beaucoup avec 30 Ultra Balls gratuitement. Enfin, comme d’habitude, nous aurons pour 1 USD l’histoire de recherche spéciale exclusive de la journée de la communauté Sandshrew: Sandy and Glacial.

source | Pokémon GO