Hidetaka Miyazaki (Elden Ring) sur la difficulté dans ses jeux : « c’est notre identité »

Avec la première d’un nouveau titre FromSoftware, le débat déjà récurrent sur la difficulté des jeux vidéo est rouvert. Elden Ring est l’une des œuvres les plus exigeantes de mémoire d’homme ; mais de la même manière l’un des plus accessibles du cursus de Hidetaka Miyazaki. Le célèbre créateur de la saga Souls, dans une récente interview avec The New Yorker, s’est exprimé à cet égard, qui est toujours l’une des plus grandes attractions de ses titres. Une marque de fabrique pour sa cohérence avec le gameplay et le design. Comme si c’était juste un autre mécanicien.

« La difficulté est ce qui donne du sens à l’expérience »

« Nous essayons toujours de nous améliorer, mais dans nos jeux en particulier, la difficulté est ce qui rend l’expérience significative », explique Miyazaki. « Ce n’est donc pas quelque chose que nous sommes prêts à abandonner pour le moment. C’est notre identité », souligne-t-il.

Cette forte demande n’est pas une barrière acceptable pour tous les types d’acteurs. Et rien ne se passe. Cependant, Miyazaki est conscient de la frustration que peut générer une défaite constante ou l’incapacité à trouver la formule du succès dans des combats compliqués ou des boss apparemment impossibles. « Je suis désolé pour ceux qui perçoivent qu’il y a trop à surmonter dans mes jeux. Je veux juste que le plus de gens possible connaissent la joie de surmonter les difficultés », ajoute-t-il.

Dans cette même interview, Hidetaka Miyazaki a réfléchi sur le sens de la mort dans ses jeux vidéo ; un autre élément qui fait partie intégrante de la formule des âmes. Mourir, réessayer, insister et persévérer.

