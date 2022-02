Pac-Man Museum+, le pack « pac-man » définitif, a déjà rendez-vous sur PC et consoles

Pac-Man Museum+, la prochaine compilation Pac-Man et l’une des plus complètes et ambitieuses à ce jour, a déjà une date de sortie sur PC et consoles. Cela a été annoncé par Bandai Namco, confirmant que cette nouvelle collection de 14 titres clés de la franchise arrivera sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch (avec rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series X|S) le 27 mai 2022 De plus, les responsables ont partagé une nouvelle bande-annonce que vous pouvez voir en tête de cette actualité et qui nous offre un aperçu des différents jeux de la franchise de toutes sortes de plateformes et de tous les temps.

Disponible sur Xbox Game Pass au lancement

De plus, Pac-Man Museum + sera également disponible dès le jour de son lancement dans le cadre du catalogue Xbox Game Pass, à la fois pour les consoles Xbox et pour PC, atteignant encore plus de joueurs dès le « day one ». Et c’est que Pac-Man Museum + parie sur un développement très particulier dans lequel les joueurs du titre pourront débloquer les différentes machines d’arcade du « pacman » à travers leurs jeux, obtenir des pièces et les dépenser sur de nouveaux titres pour leur propre arcade. Sans aucun doute, une formule qui vise à ajouter un défi supplémentaire pour ceux qui veulent profiter des meilleurs titres de Pac-Man tout au long de son histoire.

Les 14 jeux vidéo Pac-Man disponibles dans Pac-Man Museum+ sont les suivants :

Pac-Man

homme super pac

Pac & Pal

Pac-Land

Pac Mania

Pac-Attack

Pac-in-Time

Pac-Man Arrangement Arcade Ver.

Arrangement Pac-Man CS Ver.

Édition du championnat Pac-Man

Motos Pac

Pac ‘n Roll Remix

Pac Man Battle Royale

Pacman 256

D’autre part, Pac-Man Museum + proposera des classements mondiaux avec lesquels comparer les scores avec des amis et d’autres joueurs du titre à travers le monde. Sans aucun doute, un cadeau pour les fans des « Ecocosos » qui retrouveront le 27 mai 2022 sur PC et consoles la clôture en beauté des 40 ans de la franchise.

source | Bandai NamcoDivertissement