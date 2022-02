The Batman : Robert Pattinson raconte le triangle amoureux de Final Fantasy VII à Zoë Kravitz

Parfois, certaines personnalités découvrent leur passion pour les jeux vidéo dans des contextes totalement inattendus, apportant de la joie à leurs fans en partageant des passe-temps communs avec leurs interprètes, chanteurs, athlètes ou artistes admirés en tout genre. Dans le passé, nous avons déjà connu l’amour d’une superstar comme Henry Cavill pour l’industrie du jeu vidéo ou les jeux de rôle de bureau classiques -partageant même la célèbre vidéo assemblant son propre PC de jeu-. Désormais, Batman lui-même -dans le skin de Robert Pattinson- a partagé sa passion pour Final Fantasy VII au milieu d’une interview sur le nouveau film avec une Zoë Kravitz incrédule qui ne s’attendait pas à un récit aussi détaillé de la part de Pattinson.

Robert Pattinson découvre sa passion pour Final Fantasy 7

Cela s’est produit dans une récente interview des deux interprètes par The Batman et dans laquelle Pattinson, du coup, a expliqué que Final Fantasy VII était le premier jeu vidéo qui l’avait fait pleurer. À l’incrédulité de Zoë Kravitz, l’actrice demande de quoi elle parle. À ce moment-là, Pattinson raconte le dénouement du célèbre jeu vidéo de Square de 1997, précisant même qu’Aeris était également traduit par Aerith selon la région.

« C’est un triangle amoureux avec Aeris, elle est comme la fille vraiment sympa qui a des super pouvoirs pour guérir tout le monde et rendre tout le monde meilleur, et puis avec Tifa, elle est comme une voleuse sexy et porte une jupe courte. Et vous dites, ‘Je ne peux pas décider!’ Et puis Aeris, à son apogée, est tuée. C’est ainsi que tous les hommes découvrent ce qu’est l’amour », explique Pattinson.

La conversation se poursuit entre rires ajoutant qu’ils nous laissent choisir entre « qui va guérir tout le monde ou celle en jupe courte ». Le Batman ouvre dans les salles le 4 mars 2022.

source | Kotaku