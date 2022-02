Forza Horizon 5 ajoute la prise en charge de la langue des signes dans une mise à jour gratuite

Forza Horizon 5 ajoutera la prise en charge de la langue des signes le 1er mars dans le cadre d’une mise à jour gratuite. De Xbox, ils soulignent que « plus de 300 cinématiques » prendront en charge la langue des signes américaine et britannique. Cela marque un précédent pour Xbox Game Studios en tant que premier titre à proposer ce niveau d’accessibilité.

Disponible dans Forza Horizon 5 le 1er mars

L’équipe de PlayGround Games « a travaillé avec des membres de la communauté sourde et malentendante » pour le mener à bien, comme l’explique un communiqué de presse. De plus, des acteurs de cette communauté ont été utilisés pour interpréter les deux langues.

Dès qu’il arrive, vous pouvez le trouver dans la section « Paramètres » du menu « Accessibilité » de Forza Horizon 5. Vous pouvez ajuster la position qu’il apparaît sur l’écran et la couleur de fond.

« Il y a beaucoup de personnes sourdes ou handicapées qui rencontrent des obstacles au quotidien. Et ce que je veux dire par là, c’est que nous sommes constamment confrontés à ces inégalités qui existent. Pouvoir être sur le même pied qu’eux signifie que je n’ai pas à me concentrer sur cet obstacle », explique Jenny Lay-Flurrie, directrice de l’accessibilité chez Microsoft. « Le jeu est un aspect important de la vie de chacun, et maintenant plus que jamais, car beaucoup continueront d’être socialement isolés en raison de la pandémie. »

Mike Brown, directeur du projet, commente qu’ils continueront à « travailler et à résoudre » les problèmes rencontrés par les joueurs de « différents niveaux de défi ». « Je pense qu’il est facile de travailler sur le développement d’un jeu comme celui-ci et de commencer à penser que vous êtes un expert dans le domaine de l’accessibilité. La vérité est que très peu de gens peuvent prétendre être des experts dans ce domaine. Je pense qu’il faut être humble dans ce sens et aller de l’avant, se poser des questions et essayer d’être meilleur », conclut-il.

Forza Horizon 5 est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Source : communiqué de presse (Xbox)