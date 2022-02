Gabe Newell surprend en livrant personnellement le premier Steam Deck

Gabe Newell a surpris la communauté autour de Bellevue, Washington, où se trouvent les bureaux principaux de Valve. Le chef d’entreprise a mis le cap sur la livraison des unités réservées par la périphérie. Cela a surpris la communauté.

Gabe Newell a été le premier revendeur Steam Deck

« J’ai reçu un e-mail suspect disant que mon envoi Steam Deck arriverait quelques jours plus tôt et pourrait être livré si quelqu’un était à la maison. J’étais sceptique au début et je ne voulais pas espérer », explique l’utilisateur de Reddit u/bitfiddler0.

« J’ai dit à ma femme de surveiller les livraisons pendant que j’étais en voyage avec mes amis. Le « livreur » est venu et ma femme lui a ouvert. Il a demandé « Mike est-il à la maison ? », ce à quoi elle a répondu « non, mais vous pouvez me laisser le colis… et quelles sont ces caméras ? » Elle ne savait pas que le ‘livreur’ était Gabe Newell. »

Il a lui-même partagé l’arrivée de Newell chez lui, colis à la main et habillé des logos Steam Deck. Mais son voyage ne s’est pas arrêté là. « J’ai vu une équipe de tournage se rendre chez mes voisins pendant que je chargeais le coffre de ma voiture. Mon colocataire a reconnu que le gars qui les suivait était Gaben. Je ne l’ai pas cru, mais notre autre partenaire a vérifié que oui, c’était Gabe. »

u/SattleRainPidgeons, comme cet autre utilisateur s’appelle, a eu beaucoup plus de chance : « Après avoir livré le Steam Deck de mon voisin, nous avons crié « Hey Gabe ! À un moment donné, il a demandé combien d’entre nous vivaient dans la maison, puis il est retourné à sa camionnette et nous a donné à chacun un Steam Deck. Il nous filmait également, donc je suppose qu’ils l’utiliseront pour une promotion en ligne. Super journée », conclut-il. Les Steam Decks distribués par Newell ont son autographe sur la pochette.

Source : Reddit (1, 2)