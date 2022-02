Hidetaka Miyazaki (Elden Ring) partage le sens de la mort dans ses jeux

La sortie d’Elden Ring a marqué un autre succès pour From Software et Hidetaka Miyazaki. La créative japonaise est douce. Depuis Demon’s Souls, le signe « tu es mort » est devenu l’une des images incontournables de la communauté. Mourir a différentes significations dans le jeu, et Miyazaki l’utilise d’une manière différente de celle à laquelle nous sommes habitués dans la vraie vie.

Qu’est-ce que la mort pour le créateur de l’Elden Ring ?

En conversation avec The New Yorker, Miyazaki explique que la mort dans le jeu vidéo est l’occasion de créer un souvenir qui marque votre aventure. « Quand je joue à ces jeux, je pense ‘c’est comme ça que j’aimerais mourir ; d’une manière intéressante ou amusante, ou créer une histoire que je peux partager », explique-t-il. «Mort et renaissance, essayer et surmonter… Nous voulons que la boucle soit agréable. Dans la vie, la mort est une chose terrible. Pendant le match, ça peut être n’importe quoi d’autre.

Miyazaki reconnaît qu’il meurt « plusieurs fois », alors il applique l’expérience pour enrichir ce que les joueurs vont percevoir : « Dans mon travail je cherche à répondre à la question : ‘si la mort est plus qu’une preuve d’échec, comment lui donner un sens ? Comment rendre la mort agréable ?

Anneau d’Elden

Les questions sur la difficulté survolent toujours toutes les interviews dans lesquelles il joue. Mais Miyazaki est concret et se réfugie dans le défi comme un élément qui doit prévaloir dans son travail. « Nous cherchons toujours à nous améliorer, mais dans nos matchs, la souffrance donne un sens à l’expérience. C’est notre identité. »

Et que pense ta famille de tout ton travail ? « Je ne veux pas que ma famille joue à mes jeux parce que j’ai l’impression qu’ils peuvent voir une mauvaise partie de moi, quelque chose de presque désagréable », dit-il. Son implication dans le développement est si grande qu’il a l’impression d’y ajouter trop d’éléments personnels. Dès lors, il est clair : « pas de Dark Souls à la maison ».

