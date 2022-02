PS Now dévoile les jeux ajoutés en mars 2022

PS Now dévoile ses ajouts dans le cadre de la vague mensuelle attendue en ce mois de mars. Le service d’abonnement PlayStation met en lumière le lancement de Shadow Warrior 3, disponible dès le « day one » dans le cadre de son catalogue. Nous vous indiquons la liste complète ci-dessous.

Tous les jeux ajoutés à PS Now en mars 2022

Guerrier de l’ombre 3

Crysis-Remasterisé

veuve

Chicken Police – Peignez-le en rouge!

Tous les quatre seront disponibles à partir du 1er mars sur PS5, PS4 et PC. Dans le cas de Shadow Warrior 3, il restera au catalogue jusqu’au 4 juillet. Les autres titres n’ont pas indiqué la date à laquelle ils cesseront de participer.

Les joueurs PS4, PS5 et PC peuvent s’abonner à PlayStation Now pour 9,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois ou 59,99 € pour une année complète. Actuellement, le service compte plus de 700 jeux de PS2, PS3 et PS4. Il n’est pas apparu si Sony ajoutera des titres PS5 à l’avenir.

Shadow Warrior 3 : on y a déjà joué

Chez Netcost, nous avons déjà analysé le retour du ninja le plus populaire du label Devolver Digital. Lors de notre analyse, dans laquelle il a obtenu une note de 7,2 sur 10, nous avons dit qu’il nous laissait un «goût aigre-doux». « Son système de combat magnifique, frénétique et très satisfaisant nous maintient collés à l’écran et nous rend très heureux à tout moment. Sa mise en scène, sans être une extravagance technique de pointe, est très séduisante et offre un spectacle digne de contemplation ».

Mais tout n’est pas positif. « Malheureusement, le jeu prend moins de 6 heures à terminer, et le sentiment est qu’il est trop pauvre en contenu, et que la conception des niveaux est sans inspiration, trop simple et répétitive. Le sentiment est que le magnifique système de combat est largement sous-utilisé, et il en va de même pour les intéressantes sections de plateforme de parkour, mais elles auraient pu donner beaucoup plus. Vous pouvez lire le texte complet ici.

Source : PlayStationBlog