Andrew Garfield dit qu’il n’est pas prévu de revenir en tant que Spider-Man dans les films

Le film Spider-Man: No Way Home restera dans les mémoires comme la grande ouverture du Spiderverse dans l’UCM, ainsi que pour le retour de personnages du passé, en particulier des deux sagas cinématographiques précédentes, c’est-à-dire le Spider- La trilogie Man de Sam Raimi et les deux épisodes de The Amazing Spider-Man. Bien qu’au-delà de la présence de méchants tels que Doctor Octopus, le Green Goblin ou Electro, entre autres, le moment le plus attendu par les fans était de voir Tobey Maguire et Andrew Garfield avec Tom Holland, ou ce qui est pareil, les trois Spider-Man ensemble. Quelque chose qui a fini par arriver. Mais après un crossover aussi réussi, y a-t-il une chance de continuer à voir les deux précédents Spider-Man dans les futurs projets de Sony ou Marvel Studios ? Andrew Garfield a récemment assuré que non, qu' »il n’y a pas de plans » pour son retour, du moins en parlant de son Spider-Man.

Andrew Garfield ne sait rien de son éventuel retour

Et c’est qu’il y a beaucoup de fans qui demandent le retour d’Andrew Garfield dans plus de films Marvel ; même l’acteur a exprimé son intérêt à revenir si l’occasion se présentait. Même ainsi, il a récemment été honnête dans une interview avec les médias Variété, assurant qu’il ne sait rien de son éventuel retour en tant que Spider-Man : « Il n’y a pas de plans avec ce personnage, c’est la vérité. Je sais que tout le monde va me traiter de menteur pour le reste de ma vie, que je suis devenu la fable de Pierre et du loup, mais… C’est la vérité. Cela a été tout », conclut l’acteur à ce propos.

Et c’est que l’on se souvient qu’au cours de l’année écoulée et depuis que des rumeurs et des fuites ont commencé à émerger sur son possible retour en tant que Spider-Man dans Spider-Man : No Way Home, l’acteur a activement et passivement insisté sur le fait qu’il ne serait pas dans le film. , que tout n’était qu’inventions et que personne ne l’avait appelé pour rejouer Peter Parker. Et comme nous le savons tous, il a finalement fini par apparaître aux côtés de Tobey Maguire.

Andrew Garfield ment-il encore sur d’éventuels nouveaux projets comme Spider-Man dans les films ? Il faudra attendre de voir comment évolue le Spiderverse pour confirmer ou non le retour de The Amazing Spider-Man. En ce moment, les futurs projets de Sony aux côtés de Marvel avec Kraven the Hunter et Madame Web.

source | Variété