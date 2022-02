Les créateurs de Genshin Impact investissent dans la technologie de fusion nucléaire

Le studio chinois MiHoYo, créateur du succès Genshin Impact pour consoles, PC et appareils mobiles, investit dans la technologie de fusion nucléaire. C’est ce qu’a révélé l’analyste Daniel Ahmad sur les réseaux sociaux. Selon le tweet, les développeurs vont investir un total de 65 millions de dollars (environ 58 millions d’euros) dans la société basée à Shanghai Energy Singularity.

L’entreprise travaille sur son propre dispositif tokamak (dispositifs utilisés pour réaliser la fusion), qu’elle vise à construire d’ici 2024. Liu Wei, PDG de miHoYo, a déclaré que la technologie de fusion nucléaire contrôlée est « excitante » et que la commercialisation de ce type de produit est juste le commencement. Energy Singularity a des employés de l’Université Jiao Tong de Shanghai, la même que l’un des fondateurs de MiHoYo a fréquentée à l’époque universitaire.

Donc, essentiellement, miHoYo soutient une entreprise qui cherche à créer la prochaine source d’énergie viable grâce à la fusion nucléaire (à ne pas confondre avec la fission). Je suppose que cela correspond à leur devise « tech otaku’s save the world ». https://t.co/6PqqtgAq4m —Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 27 février 2022

Pas de nouvelles de Genshin Impact pour Nintendo Switch

Genshin Impact est un RPG qui fonctionne sous le modèle free-to-play et est actuellement disponible sur PS4, PS5, PC et appareils mobiles iOS et Android. La version pour Nintendo Switch est annoncée depuis un certain temps, mais pour le moment, il n’y a aucune information sur une éventuelle date de sortie. Ce que l’on sait, c’est qu’il est en cours, mais il n’a pas été précisé pourquoi il tarde à sortir.

Le studio a récemment sorti la version 2.5, intitulée « When the cherry blossoms are in bloom ». Parmi les nouveautés, que nous détaillons en intégralité dans cette news, figure l’arrivée de Yae Miko, l’introduction de missions inédites, d’événements, de mini-jeux, etc. Ceux qui mettront à jour le jeu recevront 600 protogems entièrement gratuits.

Le titre de MiHoYo a été l’un des grands gagnants sur Twitter. Selon les données publiées par la plateforme, Genshin Impact était parmi les jeux les plus commentés de 2021 sur ce réseau social.Final Fantasy, Minecraft, Fortnite et Apex Legends figurent également sur la liste.

source | Daniel Ahmed (Twitter)