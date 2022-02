Game Pass pour PC sur Steam ? Valve est prêt à collaborer avec Microsoft

Valve contacte Microsoft pour ajouter Game Pass pour PC dans Steam. Gabe Newell, patron de l’entreprise, profite du lancement de Steam Deck pour lancer des messages spécifiques. Ils n’ont pas l’intention d’être un autre rival dans la compétition des abonnements, mais ils souhaitent élargir les options disponibles pour leur communauté.

Microsoft et Valve ont déjà entamé une conversation

« Je ne pense pas que ce soit quelque chose dont nous ayons besoin pour créer un service d’abonnement en ce moment », a déclaré Newell à PC Gamer. « Mais pour leurs consommateurs, c’est clairement une option populaire, et nous serions heureux de travailler avec eux pour l’ajouter à Steam. »

Newell prévoit qu’ils ont eu des discussions avec Microsoft à ce sujet, mais rien n’a encore été clarifié. « Nous leur en avons parlé un peu. Si vos consommateurs le souhaitent, vous devez trouver un moyen de le rendre possible. Nous en sommes là », explique-t-il.

Ce n’est pas la première fois que Steam intègre d’autres abonnements. Au cours de la dernière année 2020, Electronic Arts a fait de même avec la version de base d’EA Play. Avec votre profil Steam, vous êtes autorisé à accéder à toutes les modalités d’abonnement de base et à l’ensemble de votre coffre de jeu. La seule chose qui reste exclusive à Origin est la modalité EA Play Pro, avec laquelle vous recevez les jeux avec le cachet de l’éditeur dès le « day one » de lancement, en plus du reste des avantages précédents. Xbox, d’autre part, a également accueilli l’abonnement Electronic Arts dans le cadre des avantages Xbox Game Pass Ultimate.

Dans le cas de Valve, ils sont actuellement en train d’expédier les premières unités Steam Deck aux clients qui ont finalisé l’achat. Vous n’avez toujours pas reçu votre e-mail ? Nous vous disons tout ce que vous devez savoir dans ce lien.

Source : PC Gamer (via The Verge)