James Gunn, réalisateur de Peacemaker et Guardians of the Galaxy, dévoile ses trois jeux vidéo préférés

James Gunn, le célèbre réalisateur de films tels que Les Gardiens de la Galaxie, Suicide Squad ou la plus récente série Peacemaker de DC pour HBO Max, a dévoilé ses trois jeux vidéo préférés. Cela a été partagé via son compte Twitter officiel, dans lequel au cours des dernières heures, il a répondu aux questions des fans sur ses trois produits préférés dans différents domaines, des livres aux disques, en passant par les séries, les réalisateurs de films ou des genres spécifiques ou, comme dans le affaire à portée de main, jeux vidéo. Et les titres choisis sont on ne peut plus curieux, surtout pour un en particulier.

Les 3 jeux vidéo préférés de James Gunn

Ainsi, les trois jeux vidéo préférés de James Gunn sont Star Wars : Knights of the Old Republic, Mass Effect et Defense Grid. Ceux choisis par le réalisateur nous donnent une idée de ses goûts et de ses préférences, se révélant être un grand fan de RPG, plus précisément de Bioware, ainsi que de toutes sortes de titres dans le genre tower defense.

Et c’est James Gunn lui-même qui répond au fil sur Twitter, à la surprise d’un internaute pour son choix d’un titre relativement méconnu par rapport aux deux autres best-sellers, assurant qu’il a joué tous les tower defenders du marché. Mais pour en revenir aux deux autres jeux Bioware, Gunn a déjà dit à l’occasion que Knights of the Old Republic était son produit Star Wars préféré, comptant « les jeux vidéo, les films, les séries télévisées, les jouets et les bandes dessinées ».

Après avoir partagé leurs jeux préférés, les fans n’ont pas tardé à célébrer leur sélection et à demander au cinéaste de réaliser un film de l’une des deux franchises, bien que Gunn ait déjà déclaré par le passé qu’il ne pensait pas pouvoir transférer le concept de KOTOR. au format film.

source | James Gunn