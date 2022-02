Indiana Jones 5 arrive, le tournage est terminé

La route a été longue et semée d’embûches, mais Indiana Jones 5 commence à avancer fermement vers sa sortie en salles. Le nouveau long métrage produit par Lucasfilm vient de terminer son tournage. Malgré le secret avec lequel le tournage a été réalisé, le réalisateur Frank Marshall a confirmé sur les réseaux sociaux que l’enregistrement du film était déjà terminé. Le tweet est accompagné d’une image d’une casquette avec le nom d’Indy sérigraphié dessus.

On sait peu de choses sur le synopsis d’Indiana Jones 5, si ce n’est qu’il culminera dans l’arc narratif du protagoniste, encore une fois joué par le vétéran Harrison Ford. Lucasfilm n’a pas eu de mal à trouver le ton des scénarios, puisque Steven Spielberg lui-même, qui allait être le réalisateur, a décidé de quitter le projet après des désaccords survenus à cause du scénario. Celui qui revient est John Williams, le compositeur légendaire, qui vient d’avoir 90 ans.

Date de sortie d’Indiana Jones 5

Si rien ne change, Indiana Jones 5 sortira le 30 juin 2023. Cependant, rien n’est gravé dans le marbre, surtout en ces temps, avec une crise sanitaire qui a affecté le calendrier des grosses productions et a provoqué le retard d’importantes avant-premières. Dans ces moments-là, cela donne l’impression que COVID-19 a fait une trêve.

La société dirigée par Kathleen Kennedy continue de travailler sur d’innombrables projets, dont le nouveau film Indy, la série Willow et d’innombrables productions Star Wars. La prochaine série à être diffusée sur Disney+ est la deuxième saison de La Remesa Mala (printemps, pas de date précise) et la mini-série en six épisodes Star Wars : Obi-Wan Kenobi, le 25 mai. Ensuite, The Mandalorian 3 et Ahsoka arriveront.

source | Frank Marshall (Twitter)