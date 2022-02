Nvidia Subit Une Cyberattaque Qui Frappe Ses Systèmes Internes

Le fabricant de micropuces et de cartes graphiques NVIDIA a subi une grave cyberattaque. C’est du moins ce que publie The Telegraph, qui assure qu’une partie de son activité est hors ligne depuis plus de deux jours. Selon ces informations, un agent malveillant a accédé aux systèmes informatiques de l’entreprise et a « complètement compromis » la sécurité.

L’accès non autorisé au réseau NVIDIA a provoqué un dysfonctionnement des e-mails d’entreprise et des outils de développement depuis la semaine dernière. Pour le moment, il n’est pas clair s’il y a eu vol d’informations compromises à la fois des employés et des clients, ou s’il s’agit simplement d’un problème qui affecte les systèmes internes.

Un représentant de NVIDIA a reconnu à ce média qu’ils essayaient de clarifier ce qui s’était passé, bien qu’il n’ait pas voulu avancer plus de détails à cet égard. « Nous enquêtons sur l’incident. Nous n’avons aucune information supplémentaire à partager pour le moment. »

Le souci, le logiciel

S’adressant à The Telegraph, l’expert en sécurité de l’Université de Surrey, Alan Woodward, a déclaré que NVIDIA avait probablement décidé de mettre ses systèmes internes hors ligne afin de minimiser les risques de dommages supplémentaires. « La plus grande préoccupation est que quelqu’un ait peut-être glissé quelque chose dans les mises à jour logicielles. Ce qu’ils vont faire, c’est essayer de découvrir s’il y a un signe que quelque chose a été modifié dans leur logiciel », qu’ils vont ensuite distribuer « entre clients ».

Dans le climat de guerre qui s’est installé après l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, le gouvernement des États-Unis a mis en garde contre les conséquences possibles sous la forme de cyberattaques. Cependant, rien ne prouve que le coup porté à NVIDIA puisse être lié à ces circonstances particulières. Dans tous les cas, il est très difficile de déterminer l’origine des cyberattaques.

source | Le télégraphe (via VGC)