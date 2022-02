Silent Hill : Konami ne renouvelle pas le domaine web et un utilisateur l’arrache

L’avenir de la saga Silent Hill est incertain. Les rumeurs ont suivi l’horreur de survie de Konami pendant des années, mais à ce jour, elles ne se sont pas concrétisées dans un nouvel épisode. Pendant ce temps, la société japonaise semble avoir perdu le contrôle du site officiel. Et c’est que comme on l’a découvert dans les forums Neogaf, Konami n’a pas renouvelé le domaine à temps et quelqu’un l’a repris.

En entrant sur SilentHill.com, la seule chose qui apparaît à l’écran est l’image d’un tweet de Masahiro Ito, le directeur artistique des classiques de l’horreur. « J’aurais aimé ne pas avoir conçu la putain de tête de pyramide », a-t-il déploré. Pour le moment, personne chez Konami n’a expliqué ce qui est arrivé au domaine du web, nous devrons donc attendre les prochains mouvements de l’entreprise.

Site Web de Silent Hill.

Une équipe Bloober Silent Hill?

Les créateurs de The Medium et Blair Witch (Bloober Team) ont signé un important accord de collaboration avec Konami. L’accord a été rendu public l’été dernier par le biais d’un communiqué, dans lequel le nom de Silent Hill n’a jamais été mentionné. L’entreprise polonaise s’est félicitée d’avoir été remarquée « pour collaborer stratégiquement » à l’étude. Les précédentes déclarations de la Bloober Team ont alimenté les rumeurs sur le retour du survival-horror, mais à ce jour rien n’a été finalisé.

Silent Hill a été vu dans certains croisements dans d’autres jeux vidéo, tels que Dead By Daylight. La saga principale, en revanche, est absente depuis Silent Hill Shattered Memories, Silent Hill Downpour et Silent Hill : Book of Memories. Le futur? Tout reste à voir. La première chose sera de vérifier si Konami récupère le domaine prochainement.

source | néogaf