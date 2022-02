GTA The Trilogy est mis à jour sur Nintendo Switch (1.04) : notes de mise à jour et améliorations

Rockstar Games a publié la mise à jour 1.04 pour Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition pour Nintendo Switch. Après des patchs prometteurs pour les trois jeux de la collection sur les consoles hybrides Xbox, PlayStation et Nintendo, les utilisateurs de la machine Joy-Con ont été les premiers à recevoir ce patch tant attendu, qui corrige des dizaines d’aspects, comme on le voit sur le site de l’entreprise. portail d’assistance officiel.

Comme promis par Rockstar Games, entre le 28 février et le 6 mars, nous aurons de « nouveaux correctifs » pour toutes les plateformes. La version Nintendo Switch de cette trilogie remasterisée de Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition et Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition peut désormais être téléchargée avec des dizaines de bugs corrigés à chaque version.

Principales améliorations de GTA The Trilogy (version 1.04) sur Nintendo Switch

En général, ce sont les principales améliorations que tous les utilisateurs doivent prendre en compte ; tous visant à améliorer et optimiser l’expérience lors des sessions de jeu.

Amélioration des performances de jeu dans tous les modes graphiques.

Améliorations de la stabilité.

Correction de divers problèmes lors de la tentative de relance d’une mission à partir du dernier point de contrôle.

Correction de divers problèmes de plantage.

Correction d’un certain nombre de problèmes avec les textures et les marquages.

Sur le portail officiel de Rockstar Games, il est détaillé, point par point, quelles améliorations ont été implémentées dans GTA III, Vice City et San Andreas dans sa version 1.04 de Nintendo Switch. Il est prévu que le reste des versions du jeu (consoles PlayStation et Xbox) reçoive le patch correspondant tout au long de la semaine que nous venons de commencer.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est disponible physiquement et numériquement pour les consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

source | Jeux de rock star