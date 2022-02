PS5 : Sony dépose un brevet pour « accélérer » le Ray Tracing

Sony Interactive Entertainment a déposé un brevet lié à Mark Cerny, l’architecte de la PlayStation 4 et de la PlayStation 5. Il s’agit d’une technologie conçue pour optimiser les effets du ray tracing sur la console japonaise de nouvelle génération. En d’autres termes, « un système et un procédé pour accélérer le traçage de rayon par une opération de transformation de rayon asynchrone ».

La description du brevet indique que ce système utilise des processeurs de shader pour améliorer les performances de jeu lorsque Ray Tracing est activé. Selon le document, le processus décrit peut contribuer à « améliorer significativement la vitesse de ray tracing ».

Le brevet a été déposé par l’architecte PS5 et créateur de Knack, Mark Cerny, et mentionne « Système et méthode de traçage de rayons accéléré » et « Système et méthode de traçage de rayons accéléré avec fonctionnement asynchrone et transformation de rayons ».#PS5 #PlayStation5 #Playstation pic.twitter.com/yyjL8SMfRw

– Mises à jour et comptes à rebours du jeu I 🎮 (@ Onion00048) 25 février 2022