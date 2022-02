Le réalisateur de Dragon Ball Super : Super Hero justifie l’animation CGI par rapport au traditionnel

Dragon Ball Super : Super Hero sortira dans moins de deux mois dans les salles au Japon et l’attente des fans est maximale. Et c’est que l’un des aspects clés de celui-ci, l’animation CGI, a suscité une certaine controverse entre ses défenseurs et ses détracteurs, certains favorables à l’évolution du médium et d’autres soutenant la plus grande expressivité de ce dernier. Maintenant, le réalisateur du film, Tetsuro Kodama, a justifié l’utilisation des dernières tendances de l’animation CGI dans le but de « faire tomber les barrières ». C’est ainsi que le média Comic Book le reprend à travers une récente interview.

Avantages visuels dans les moments d’action

Ainsi, le cinéaste Tetsuro Kodama n’a pas manqué l’occasion d’expliquer les raisons pour lesquelles ils ont décidé de miser sur l’animation CGI au lieu de la traditionnelle, une décision qui n’était que créative et qui n’est venue d’aucune sorte d’imposition : « Nous avons grandi au milieu de la génération Dragon Ball de Shonen Jump, et depuis lors, le fandom est devenu de plus en plus grand jusqu’à ce qu’il devienne cet énorme phénomène. Mais nous avons également pour mission de briser les barrières et d’aider à attirer de nouveaux fans. Alors, quel type et style d’animation aiderait à atteindre cet objectif ? C’est là que le projet a commencé », explique Kodama.

De plus, il explique que dans Super Hero les personnages bougent beaucoup et que ce type d’animation contribue à cet effet, ainsi que d’autres avantages techniques : « Quand on parle de ce nouveau style, la plus grande différence se trouve dans les ombres. Nous avons essayé une approche différente pour les rendre flous ou se fondre plus progressivement, ce qui donne un aspect plus lisse. C’est l’une des plus grandes différences. Je tiens aussi à souligner que les personnages bougent beaucoup dans ce film » ; conclut le directeur.

Rappelons que dans le dernier film de la saga, Dragon Ball Super : Broly, l’animation CGI était déjà utilisée à certains moments des différents combats pour atteindre un point visuel différenciateur, et elle était même parvenue à se cacher grâce au travail du animateurs. Verrons-nous un résultat similaire appliqué à toutes les images de Super Hero?

