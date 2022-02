Pokémon Initials Scarlet et Purple : ce que l’on sait de Sprigatito, Fuecoco et Quaxly

Le Pokémon Day 2022 nous a laissé dimanche dernier une surprise que très peu de fans attendaient : la neuvième génération. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont une réalité et seront disponibles exclusivement sur Nintendo Switch fin 2022. Pour le moment nous n’avons qu’un trailer, confirmation qu’il s’agira (cette fois) d’un monde ouvert et de ses créatures initiales : Sprigatito, Fuecoco et Quaxly. Apprenons à mieux les connaître.

Sprigatito, Fuecoco et Quaxly, les starters de la neuvième génération de Pokémon

« Les dresseurs se lanceront à nouveau dans un voyage épique de découverte », a déclaré Tsunekazu Ishihara, président et chef de la direction de The Pokémon Company. « J’ai hâte de partager Pokémon Scarlet et Pokémon Purple avec vous tous. C’est une expérience pas comme les autres. » Dans ce jeu, nous pourrons explorer un monde ouvert « dans lequel les frontières entre les différentes villes et la nature sont floues ».

A défaut de connaître le nom de la région, inspirée de la péninsule ibérique, située dans le sud-ouest de l’Europe avec une grande partie de l’Espagne, du Portugal et d’Andorre, nous devrons choisir l’un des Pokémon initiaux suivants : Sprigatito, le Pokémon Grass Cat ; Fuecoco, le Pokémon Firedrill; et Quaxly, le Pokémon Caneton. Nous expliquons quelle peut en être l’origine biologique et étymologique.

sprigatito

sprigatito

Catégorie : Pokémon Chat Herbe

Hauteur : 0,4 m

Poids : 4,1 kg

Type : plante

Capacité : Épaisseur

Le Pokémon Grass Cat est capricieux et aime être le centre de l’attention.

Son nom vient des mots sprig (brindille en anglais) et chaton, diminutif de chat en Français. Apparemment, tel qu’identifié par l’utilisateur mojo sur Twitter, vous pouvez vous inspirer du lynx ibérique.

Fuecoco

Fuecoco

Catégorie : Pokémon Firedrill

Hauteur : 0,4 m

Poids : 9,8 kg

Genre : Incendie

Pouvoir : Mer de Flammes

Le Pokémon Firedrill a un caractère calme et fait les choses à son rythme.

Son nom vient des mots feu et crocodile. Il est basé sur un bébé crocodile ou alligator. Ils le comparent également au lézard de Tenerife.

Quaxly

Quaxly

Catégorie : Pokémon canard

Hauteur : 0,5 m

Poids : 6,1 kg

Genre : Eau

Pouvoir : Torrent

Le Pokémon Caneton est sérieux et aime la propreté.

Son nom en japonais et en anglais vient d’une onomatopée, Kuwassu, qui émule le son d’un canard : couac. Il peut s’inspirer du canard roux, typique de l’Eurasie et de l’Afrique du Nord.

Pokémon Scarlet et Pokémon Purple, fin 2022 sur Nintendo Switch

Développés par Game Freak, vraisemblablement par la même équipe Sword and Shield (2019, Nintendo Switch), Pokémon Scarlet et Pokémon Purple arriveront fin 2022 exclusivement sur Nintendo Switch. Bientôt, ils seront compatibles avec Pokémon HOME.

source | pokémon violette écarlate