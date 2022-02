Elden Ring sur Xbox : problèmes de connexion résolus avec les serveurs

Elden Ring a corrigé les problèmes de serveur signalés par les utilisateurs des consoles Xbox One et Xbox Series pendant les jours de lancement du titre. Le travail de FromSoftware et Bandai Namco, l’un des titres les mieux notés de tous les temps, vous permet d’invoquer d’autres joueurs pour combattre en mode coopératif ou envahir d’autres mondes et combattre en PvP. Cependant, en raison du grand nombre d’utilisateurs essayant de se connecter en même temps sur les consoles Xbox, les serveurs ont été compromis et ont par conséquent planté, entraînant un conflit de réseau.

« Échec de la vérification de l’état du réseau »: message gênant d’Elden Ring corrigé

« Nous sommes heureux d’annoncer que les problèmes en ligne que les joueurs Xbox ont dû endurer (comme le « Network Status Check Failed ») devraient être corrigés », a commenté le compte officiel Elden Ring sur le réseau social Twitter le matin de cette Dimanche 27 février.

Cependant, en raison de la dernière mise à jour d’Elden Ring (patch 1.02.1), ces obstacles devraient être complètement corrigés.

Nous sommes également ravis d’annoncer que les problèmes en ligne rencontrés par les utilisateurs de Xbox (par exemple « Échec de la vérification de l’état du réseau ») devraient maintenant être résolus. Merci de votre patience à ce sujet. – ANNEAU ELDEN (@ELDENRING) 27 février 2022

Comment fonctionne le cross-play Elden Ring?

Elden Ring a un cross-play, le soi-disant cross-play, mais il a des nuances. Bien qu’il soit possible de jouer en mode multijoueur avec des utilisateurs d’autres consoles, ils doivent être de la même famille. Par exemple, seuls les utilisateurs PS4 et/ou PS5 peuvent être trouvés sur PlayStation. De son côté, sur ordinateur, il n’est possible de jouer qu’avec des lecteurs PC.

Elden Ring sur PlayStation : uniquement avec les utilisateurs de PS4 et/ou PlayStation 5.

Elden Ring sur Xbox : Uniquement avec les utilisateurs de Xbox One et/ou Xbox Series.

Elden Ring sur PC : n’a pas de multijoueur partagé avec les utilisateurs de PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series ; uniquement avec des lecteurs informatiques.

Jouer en multijoueur est un moyen utile de «faciliter» les choses, car quelqu’un nous aide à relever des défis extrêmement difficiles. Le jeu vous permet d’inviter d’autres utilisateurs à votre jeu pour coopérer avec eux. Nous pouvons inviter un ami en particulier ou inviter des inconnus qui ont activé le mode multijoueur coopératif. Nous pouvons avoir jusqu’à deux invités coopératifs en même temps dans le même jeu.

Elden Ring est maintenant disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Chez Netcost nous l’avons terminé et nous vous dirons dans notre analyse pourquoi c’est un chef-d’œuvre.

source | Anneau d’Elden