Pokémon Écarlate et Violet : Tous les Pokémon confirmés pour le moment

La neuvième génération de Pokemon a été officiellement dévoilée. Pokémon Scarlet et Purple sont les prochains volets principaux de la série Game Freak, qui après Sword and Shield et Legends Pokémon Arceus proposera le premier jeu en monde ouvert de toute la série fin 2022. Hemos visto su primer tráiler, las especies iniciales de la aventura —Sprigatito, Fuecoco y Quaxly— y hemos identificado que la región estará basada en la Península Ibérica (España y Portugal, a juzgar por lo visto), pero ¿cuántos Pokémon están confirmados por le moment? Voyons ça.

Liste des Pokémon confirmés dans Pokémon Scarlet et Purple jusqu’à présent

Les Pokémon Presents du Pokémon Day 2022 nous ont laissé une bande-annonce de présentation d’un peu plus de trois minutes ; Informations suffisantes pour identifier une multitude d’espèces d’autres régions précédentes plus les trois espèces initiales de la région ; qui auront leurs évolutions correspondantes. Pour que la liste soit organisée par ordre chronologique, nous laissons la liste génération par génération, en indiquant de quelle région provient chacune des espèces que nous avons identifiées dans la bande-annonce de révélation de Pokémon Scarlet et Purple.

Comme vous pouvez le voir, le premier trailer de Pokémon Scarlet et Purple nous présente des créatures de toutes les générations sauf la septième (Alola). Un total de 21 Pokémon; bien que si l’on ajoute les évolutions ou pré-évolutions des espèces confirmées, le chiffre augmentera considérablement.

Génération I (Kanto)

Pikachu

psyduck

Miaouss

magnémite

Génération II (Johto)

Génération III (Hoenn)

Génération IV (Sinnoh)

Combée

étoilé

Chérubi

Lucaire

Génération V (Unova)

Génération VI (Kalos)

Génération VIII (Galar)

Génération IX (écarlate et violet)

Références | Pokémon Violette Écarlate; bande annonce officielle