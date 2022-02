Elden Ring est mis à jour vers la version 1.02.1 sur PS5 et PC : notes de mise à jour et améliorations

Elden Ring a reçu le patch 1.02.1 pour les consoles PC et PlayStation 5. Après avoir terminé son premier week-end, le titre FromSoftware et Bandai Namco continue de gagner des fans, des joueurs qui entrent progressivement dans les passionnantes Terres du Milieu et qui ont identifié quelques problèmes qui peuvent être corrigés par des mises à jour. Cependant, certains de ces inconvénients sont maintenant résolus.

Notes de mise à jour de la version 1.02.1 d’Elden Ring

La mise à jour 1.02.1 d’Elden Ring est désormais disponible sur les consoles PlayStation 5 et PC ; ce dernier notamment décrié par les joueurs pour certains problèmes de bégaiement (arrêts momentanés brusques du rythme d’images par seconde). L’étude japonaise continuera d’examiner tous ces engagements. En attendant, voici les améliorations appliquées avec l’arrivée du nouveau patch, publié ce 26 février :

Patch 1.02.1 pour PC et PS5 disponible maintenant.

pc

💠 Les problèmes de démarrage liés à Easy Anti Cheat (EAC) ont été améliorés.

💠 Amélioration du fonctionnement de la souris.

💠 Réduction du nombre de fichiers à charger lors de l’entrée dans une nouvelle zone.

PS5

💠 Correction d’un bug qui provoquait certaines fermetures de jeu inattendues. – ANNEAU ELDEN (@ELDENRING) 26 février 2022

En revanche, le compte Twitter officiel d’Elden Ring confirme que les problèmes de connexion de la version Xbox devraient être parfaitement résolus, même si ce patch ne corrige rien de ce qui précède sur les plateformes Xbox One ou Xbox Series.

Elden Ring, qui a fait ses débuts avec un nombre record de joueurs sur Steam et un nombre d’audience spectaculaire sur Twitch, est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Chez Netcost, nous l’avons noté dans notre analyse comme un chef-d’œuvre .

source | Anneau d’Elden