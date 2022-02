Ils imaginent Elden Ring sur la première PlayStation : ce serait leur démake

L’un des jeux les plus attendus de l’année est dans les magasins depuis vendredi 25, et il a secoué le monde des jeux vidéo d’une manière que nous n’aurions pas pu imaginer. Non content de casser Metacritic, se positionnant comme l’un des jeux les mieux notés de l’histoire -avec un 10 dans cette maison-, Elden Ring le fait aussi en joueurs sur Steam et en vues sur Twitch.

Avec ce tremblement de terre causé par le travail de From Software, ce n’était qu’une question de temps, un peu, avant que toutes sortes de contenus viraux ne commencent à être créés, parmi lesquels se trouve cette curieuse bande-annonce réalisée comme si c’était l’année 1996, lorsque le premier PlayStation régnait dans les magasins du monde entier.

C’est à Kotaku qu’ils se sont fait l’écho de cette grande récréation de Hoolopee, un utilisateur de YouTube qui affirme avoir investi un mois dans la bande-annonce, réalisée avec l’outil d’animation Blender. En regardant sa chaîne, nous pouvons découvrir des recréations similaires de certains titres récents tels que Resident Evil Village ou Death Stranding.

Il est déjà un candidat sérieux pour GOTY

Comme nous l’avons dit précédemment, Elden Ring collectionne les notes parfaites à travers différents médias spécialisés, ce qui l’amène à se vanter, pour le moment, d’une note moyenne spectaculaire de 97 sur Metacritic. « Elden Ring est une monstruosité de jeu, dans le meilleur sens possible. C’est une œuvre qui ne s’effondre pas devant des attentes impossibles et nous étonne avec de nouveaux horizons et des découvertes pendant des dizaines et des dizaines d’heures », a-t-on déclaré dans notre analyse par Franchuzas. . « Une étape extraordinaire qui jettera probablement une ombre aussi longue sur les autres jeux du monde ouvert que Dark Souls l’a déjà fait sur les RPG d’action au cours de la dernière décennie. »

Elden Ring est maintenant disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.