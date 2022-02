Après l’édition numérique de 2021, l’EVO 2022, l’événement de jeu de combat le plus important au monde, se tiendra à nouveau en personne, plus précisément à Las Vegas au cours du mois d’août. Comme nous le savons déjà, l’événement a été acquis par Sony il y a quelques mois, avec la question conséquente de ce qui se passerait avec les jeux exclusifs d’autres plateformes, à laquelle nous avons aujourd’hui une réponse : Super Smash Bros ne sera pas à l’EVO 2022 dans le capitale du Névada.

Il faut rappeler qu’après son lancement en 2018, Super Smash Bros Ultimate était le jeu choisi pour clôturer l’édition EVO 2019, à la surprise de nombreux fans du genre. Cependant, le jeu Nintendo a été le point culminant parfait en battant des records de visionnage sur la chaîne officielle Twitch de l’événement, avec plus de 200 000 téléspectateurs, atteignant un pic de près de 279 000.

Nintendo tourne le dos à l’EVO 2022

Malgré tout, cela n’a pas servi à la société de Kyoto pour permettre au jeu vidéo de concourir en 2022, puisque selon le communiqué officiel de l’organisation, la décision revient à Nintendo. Comme ils l’ont prévu, le 8 mars prochain, il y aura une rediffusion spéciale avec quelques nouvelles, parmi lesquelles on peut s’attendre à l’annonce de certains des jeux qui seront présents. « Bien que nous soyons reconnaissants pour tous les jeux incroyables qui nous rejoindront plus tard cette année à Las Vegas, nous voulons vous faire savoir que Super Smash Bros ne sera pas de retour », indique le communiqué. Les Japonais prévoyaient déjà il y a près d’un an qu’ils évalueraient la situation après le rachat de l’événement par Sony.

« Depuis 2007, nous avons vu comment Super Smash Bros. a créé des moments historiques dans EVO », poursuit-il. « Nous sommes tristes de voir comment Nintendo a décidé de ne pas perpétuer cet héritage avec nous cette année. À l’avenir, nous sommes impatients de célébrer avec toute la communauté Super Smash Bros. »

Cela dit, nous ne pouvons qu’attendre le 8 mars susmentionné pour entrevoir les premières nouvelles de l’édition 2022. Parmi les jeux auxquels on peut s’attendre figurent Guilty Gear Strive, Street Fighter V, Mortal Kombat 11 -avec une inclusion triomphale en 2021 grâce à son solide en ligne – et le récent The King of Fighters XV.