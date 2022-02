Digimon World : le producteur de la saga « valorise positivement » une remasterisation

L’événement Digimon Con 2022, qui s’est tenu ce soir, a présenté diverses discussions mettant en vedette Kazumasa Habu, producteur en chef de la franchise, entre autres activités. Et dans l’un d’eux, le Japonais a suscité les attentes des fans de la série grâce à ses déclarations, dans lesquelles il s’est montré très réceptif lorsqu’il a répondu aux questions sur un hypothétique retour de Digimon World, soit en tant que remasterisation, soit en tant que remake, bien que de ses paroles, on peut déduire que le premier est plus susceptible de se produire.

Digimon World (PlayStation)

Digimon World Remaster, quelque chose de « très faisable »

C’est à quel point Habu a été énergique lorsqu’il a été interrogé sur une nouvelle version du classique qui est arrivée sur la première PlayStation en 1999 (en Espagne, nous avons dû attendre quelques années). Le créatif assure avoir reçu « de nombreuses demandes pour développer un portage ou une nouvelle version de Digimon World », ce qu’il envisage « très positivement ». Mais pas seulement : il a aussi valorisé la possibilité de faire « un remake », bien qu’il ait expliqué que ce sont des choses très différentes.

« Si je pense à un remaster, je pense que ce serait quelque chose de très faisable. En revanche, si nous parions sur une nouvelle version, nous devons réfléchir au nombre d’éléments supplémentaires que nous devrions implémenter », explique Habu. Enfin, et à titre d’exemple, il a voulu donner un exemple clair de la façon dont les changements affecteraient le titre original, soulignant que s’ils décident d’introduire un nouveau scénario, « il devrait être traité comme un nouveau produit », au lieu de le voir en version améliorée. .

Digimon Survive a relancé son développement

Au cours de l’événement, les détails qui ont conduit au retard de Digimon Survive, le titre de stratégie qui tentera d’arriver en 2022, ont également été révélés : le développement a subi un redémarrage. Aucune fenêtre de publication n’a été partagée, mais Habu a tenu à rassurer les utilisateurs sur le bon déroulement du développement.

source | DigimonCon 2022; par Siliconera