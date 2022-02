Enclave HD : le classique de Starbreeze arrive sur PC et consoles cet été

Enclave HD est la nouvelle version du classique de Starbreeze Studios, une aventure de jeu de rôle d’action initialement sortie sur PC en 2002. Ce remaster devait arriver l’année dernière, mais il arrivera finalement à l’été 2022. De plus, Ziggurat Games a confirmé les plateformes sur lesquelles il sera disponible : PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Quant aux améliorations implémentées dans cette version, pour le moment nous savons qu’elle aura une section graphique renouvelée, ainsi que quelques correctifs dans la bande son « et plus de choses ». Aucun détail n’a été divulgué sur un certain type de contenu non publié. La date exacte de lancement sera annoncée prochainement.

Que peut-on attendre d’Enclave HD ?

Le titre original nous proposait une aventure avec deux campagnes différentes, développées à travers 25 niveaux et avec de multiples fins, dans lesquelles nous pouvions choisir différentes classes de personnages (jusqu’à 12) et nous spécialiser dans différents styles de combat : armes de mêlée, sorts, magie et arcs, entre autres. La durée estimée du titre varie entre 10 et 15 heures, selon que l’on parie sur trouver tous les secrets et compléter le contenu secondaire.

Un autre classique qui revient

Au cours des dernières années, nous avons vu un certain nombre de titres temporels revenir à la vie : de Turok : Dinosaur Hunter et Turok 2 : Seeds of Evil à Shadow Man, l’aventure d’action-horreur d’Acclaim. Tout cela sans oublier des légendes comme Crash Bandicoot et Spyro, ni celles qui arriveront dans le futur, comme System Shock, dont la première aura lieu en 2022.

Enclave HD, le remaster du jeu original de 2002, sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch l’été prochain.

source | Jeux de Ziggourat