Battlefield 2042 supprime la mission hebdomadaire en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine

L’invasion russe de l’Ukraine cette semaine a ébranlé le monde entier, et l’industrie du jeu vidéo n’a pas fait exception. Divers studios du monde entier ont fait preuve de solidarité avec les civils ukrainiens, mais loin de là, il y a eu d’autres circonstances moins pertinentes et plus curieuses, comme le fait que la mission hebdomadaire Battlefield 2042 a dû être supprimée en raison de sa récompense.

Et c’est que la récompense de la mission hebdomadaire de ces jours était, par coïncidence, un skin pour l’hélicoptère russe Grin Reaper Mi-240 Super Hind, un skin que DICE a eu le malheur d’appeler Friendly Death, Friendly Death.

« À la lumière des événements actuels, nous avons désactivé le système de missions hebdomadaires pour cette semaine, et la récompense n’est plus disponible à débloquer », a déclaré DICE sur son compte Twitter officiel. « Les joueurs qui ont déjà terminé la quête de cette semaine ne seront pas affectés. Les quêtes hebdomadaires reviendront la semaine prochaine. »

Ne peut pas être supprimé définitivement

Ce qu’ils n’ont pas encore décidé à partir de l’étude suédoise, c’est si cette skin pourra revenir à l’avenir. « Ce n’est pas encore une décision que nous avons prise, mais quelque chose dont nous discuterons à l’avenir », a déclaré Adam Freeman, responsable de la communauté EA. « Lorsque les missions hebdomadaires reprendront la semaine prochaine, ce sera un défi et une récompense différents. »

Pendant ce temps, DICE cherche un moyen de revitaliser Battlefield 2042, un jeu qui n’a pas eu le meilleur lancement possible et continue de perdre des joueurs jusqu’à ce qu’il soit dépassé même par le dernier opus, Battlefield V.

Source : Polygone