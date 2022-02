Elden Ring : certains utilisateurs signalent des problèmes avec les serveurs sur Xbox

Elden Ring, le nouveau RPG d’action en monde ouvert des créateurs de Dark Souls, Bloodborne et Sekiro : Shadows Die Twice, est sorti hier. Comme d’habitude, le titre nous permet d’invoquer d’autres joueurs pour combattre en mode coopératif, et aussi d’envahir d’autres mondes pour profiter du PvP. Cependant, certains utilisateurs signalent des problèmes liés aux serveurs de jeu sur les consoles Xbox. Sans aller plus loin, depuis le moment de son lancement et jusqu’à présent, nous avons nous-mêmes rencontré quelques problèmes lors de la connexion. Pour le moment, ni From Software ni Bandai Namco n’ont commenté la question.

Le nouveau chef-d’œuvre de Hidetaka Miyazaki

Une note de 10 sur 10 n’est pas à la portée de beaucoup de jeux. C’est celui qu’il a obtenu — comme dans bien d’autres médias — dans l’analyse de cette maison. « Une œuvre qui ne s’effondre pas face à des attentes impossibles et qui nous émerveille d’horizons nouveaux et de découvertes pendant des dizaines et des dizaines d’heures. Une étape extraordinaire qui jettera probablement une ombre aussi longue sur les autres jeux du monde ouvert que Dark Souls l’a déjà fait sur les RPG d’action au cours de la dernière décennie. » Profitez de l’analyse complète dans le lien suivant.

Elden Ring Patch 1.02, quelles améliorations apporte-t-il ?

La mise à jour est désormais disponible sur toutes les plateformes et se concentre sur l’amélioration des performances techniques et la correction de certains problèmes connus, ce que From Software prétend déjà fonctionner pour offrir la meilleure expérience possible. Correction de problèmes liés aux baisses de FPS, aux quêtes de certains PNJ et à un bogue rare qui affectait les casques sans fil sur Xbox, entre autres correctifs. Vérifiez tous les détails dans le lien suivant.

