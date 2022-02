Slitterhead : le créateur de Silent Hill explique ses principales sources d’inspiration

Slitterhead est la nouvelle aventure d’action-horreur de Keiichiro Toyama, le co-créateur de Silent Hill, l’un des jeux vidéo les plus acclamés de tous les temps. Le projet a été annoncé en décembre lors des Game Awards 2021 et mettra encore au moins un an à arriver (2023). Pour le moment, peu de détails sont connus sur ce que nous pouvons attendre du titre, au-delà des paris sur la combinaison de l’action et de la terreur dans un monde plein de créatures étranges. Cependant, de Bokeh Game Studio, ils ont partagé quelques détails sur les œuvres qui ont servi d’inspiration.

Hong Kong et Forbidden Siren, pièces maîtresses

En plus de se concentrer sur la ville japonaise comme décor principal, Toyama n’a pas hésité à citer Forbidden Siren, le titre d’horreur excentrique développé par SCE Japan Studio, comme référence lors de la conception de Slitterhead. « J’ai commencé à me demander ce qui pourrait arriver en réinterprétant le concept », dit-il. Le créateur explique qu’il veut aller au-delà de « tuer des ennemis » et que l’objectif principal est de « couvrir plusieurs genres pour exprimer l’horreur » de différentes manières.

Citant encore une fois Forbidden Siren, du studio, ils suggèrent que Slitterhead aura certains de ses principaux mécanismes tels que l’offre de « plusieurs personnages jouables », ainsi que quelque chose de similaire au « judas », c’est ainsi que Toyama définit la possibilité de voir le monde du point de vue des ennemis, l’une des principales caractéristiques qui définissent l’horreur de survie qui est venue à l’origine sur PS2.

Projets futurs : retour aux origines ?

Au-delà de Slitterhead, Toyama a surpris en assurant qu’à l’avenir il aimerait « faire quelque chose avec des thèmes classiques de l’horreur psychologique » comme il l’a fait dans Silent Hill. « Quelque chose de personnel », commente-t-il, bien qu’il explique également que ce n’est pas encore le moment de réaliser quelque chose comme ça.

Slitterhead est en développement et n’arrivera pas cette année. Toyama lui-même a expliqué en décembre dernier que le studio s’engagerait dans la production jusqu’à fin 2022, au plus tôt. Cela étant, il faudra attendre 2023, au plus tôt.

source | Bokeh GameStudio ; via Gematsu