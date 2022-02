Gran Turismo 7 implémentera GT Sophy dans une future mise à jour

Gran Turismo Sport - PlayStation Hits, Version physique, En français, Mode multijoueur, 1 à 2 Joueurs

Jeu de simulation automobile Gran Turismo Sport sur PlayStation 4, Pour des courses exceptionnelles au volant des plus belles voitures reconnu par la FIA, Pour les fans de jeux de courses et de sport auto Deux modes principaux : un mode jeu pour des compétitions en ligne avec des joueurs du même niveau et des championnants reconnus par la FIA et un mode campagne solo palpitant pour une série de coupes classiques et des courses d'endurance dans les tournois populaires comme la Sunday Cup, la Clubman Cup et le Défi FF Compatible avec les consoles PS4, PS4 Pro pour une expérience de jeu plus intense et optimisée, PS VR et avec PlayStation Camera pour une immersion dans un jeu de course unique, Mise à jour constante du jeu pour pleins de nouveautés Caractéristiques : Entrée du jeu Gran Turismo Sport dans la gamme PS Hits, Version physique, 1 à 2 joueurs, Version audio et sous-titrée français et anglais Contenu de la livraison : 1 x Jeu Gran Turismo Sport sur PlayStation 4, Gamme : PS Hits, Version physique, Jaquette en français, Art. : 9965701