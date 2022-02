Elden Ring : combien de temps dure l’histoire principale ?

Elden Ring, l’aventure en monde ouvert tant attendue des créateurs de Bloodborne et Dark Souls, entre autres titres, est maintenant disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. .et difficile, mais combien de temps cela dure-t-il ? Dans cette pièce, nous évaluons le nombre d’heures nécessaires pour terminer l’histoire en battant tous les boss finaux.

Quelle est la durée de l’histoire principale d’Elden Ring ?

Comme vous le savez bien, le monde d’Elden Ring est très grand et plein d’activités qui peuvent vous aider à monter de niveau. Il y a un certain nombre de boss finaux que vous devez vaincre pour terminer l’histoire, bien que vous n’ayez pas besoin de terminer tout ce que vous trouvez sur la scène. Il n’est pas facile d’évaluer exactement la durée, mais si l’on tient compte de l’itinéraire principal et de la difficulté du titre, quelque chose qui signifie qu’à une autre occasion, vous devez explorer à la recherche d’armes, d’objets et d’armures, ainsi que monter un peu de niveau, la durée estimée de l’histoire se situe entre 40 et 50 heures.

Dans le cas d’un jeu completiste, explorant sans hâte et avec pour objectif de terminer tous les donjons et de trouver tous les secrets, il est fort probable que la partie dépasse les 100 heures. La raison n’est pas seulement que le monde est immense, mais qu’à un moment donné, vous rencontrerez des défis très exigeants qui vous obligeront à monter de niveau et à devenir fort avant de pouvoir les relever.

