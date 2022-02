Dying Light 2: Stay Human recevra le mode New Game + "de bonne heure"

Si nous nous en tenons à ce que Techland a mentionné il y a quelque temps, Dying Light 2 : Stay Human continuera à recevoir du contenu pendant longtemps, comme cela s’est produit avec le premier opus. Et malgré le fait que c’est déjà un jeu long -mais pas aussi long qu’il a été dit à un moment donné-, il y a sûrement déjà beaucoup de joueurs qui l’ont réalisé et attendent un mode de jeu pour continuer leur aventure post-apocalyptique, le New Game +, dont ils ont parlé depuis le studio polonais.

Ce mode New Game + donne aux joueurs la possibilité de recommencer le jeu, en ajoutant de la rejouabilité et en leur permettant de le faire avec l’inventaire et les compétences avec lesquels nous avons terminé le premier jeu. Bien sûr, en augmentant le niveau de difficulté et la dureté des ennemis. Bien qu’il soit très courant dans toutes sortes de jeux, pour le moment il n’est pas disponible dans Dying Light 2 : Stay Human, mais il le sera bientôt.

Pas de date précise, mais « bientôt »

C’est sur Twitter qu’un fan a répondu à un post de Tymon Smektala -concepteur principal du jeu- concernant l’ajout de ce mode de jeu populaire, auquel Smektala a eu la gentillesse de répondre. « Je ne peux confirmer aucune date pour New Game +, mais nous écoutons vos demandes », a déclaré Smektala. « J’espère que ce sera quelque chose qui arrivera bientôt. »

L’idée était que vous pouvez le voir dans les jeux d’autres personnes, grâce à la coopération. Je ne peux confirmer aucune date pour le nouveau jeu +, mais nous entendons vos demandes. J’espère que cela pourra et arrivera assez rapidement. — Tymon Smektała (@smektalaTM) 18 février 2022

Pour le moment, Dying Light 2: Stay Human continue d’être mis à jour pour corriger les bogues, mais j’espère qu’à l’avenir, il recevra des mises à jour majeures, tout comme le jeu original. Au fil des ans, Dying Light a mis en place des extensions très intéressantes qui ont non seulement ajouté plus d’heures de jeu, mais aussi des mécanismes ou même des paramètres complètement différents, notamment avec les DLC The Follow et Hellraid, ces derniers se déroulant dans un univers dark fantasy.

Dying Light 2 : Stay Human est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, sa version pour Nintendo Switch ayant été retardée.