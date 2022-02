Blizzard insiste sur le fait que Diablo Immortal arrivera tout au long de cette 2022

Malgré tous les changements internes que l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft entraînera sûrement, rien n’a changé pour le moment en ce qui concerne le développement de jeux vidéo. L’un d’eux est Diablo Immortal, présenté il y a quelques années lors d’une Blizzcon de manière décevante pour les fans, mais à propos duquel Blizzard a mis à jour les informations, et prévoit que les plans de lancement cette année sont maintenus.

Plus de travail à venir chez Blizzard

C’est sur le propre blog officiel de Blizzard que plusieurs membres de l’étude en charge de Diablo Immortal ont parlé de ce qui est à venir, en particulier compte tenu des commentaires qu’ils ont reçus après la bêta fermée. « Après ce test de jeu, notre équipe continue de faire des progrès substantiels pour mettre le jeu entre les mains du monde », a déclaré le directeur du jeu Wyatt Cheng dans le post. « Nous prévoyons toujours de le sortir en 2022, et aujourd’hui, nous voulons partager ce que nous avons appris de la bêta fermée, qui a conduit à des changements critiques dans l’aspect social du jeu, des raids, des achats en jeu, etc.

Comme vous pouvez le voir, ils veulent mettre un accent particulier sur la coopération et la communication entre les joueurs. « Diablo Immortal est un MMO, et une partie importante de tout MMO est les amitiés que vous formez et le sens de la communauté à laquelle vous appartenez », explique Cheng. « Les communautés sociales de notre jeu commencent par des fêtes, et nous voulons promouvoir la fête entre joueurs partageant les mêmes idées avec des objectifs communs. »

Il faut se rappeler que Diabllo Immortal devait être lancé au cours de la dernière année 2021, bien que tout ce qu’ils avaient à mettre en œuvre après avoir collecté de nombreuses informations auprès des joueurs ait obligé Blizzard à le retarder pour avoir le temps nécessaire pour travailler sur ces nouvelles. Il arrivera finalement tout au long de cette année 2022 sur iOS et Android, même si pour le moment il n’a pas été réitéré dans la fenêtre du premier semestre de cette année, comme on le disait alors.

Source : Blizzard