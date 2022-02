GTA Online : contrats bonus, courses aériennes et actualités du 24 février au 3 mars

Une semaine de plus, Rockstar Games présente les actualités hebdomadaires de GTA Online, le mode multijoueur populaire de GTA V, cette fois, avec des bonus supplémentaires dans divers types de missions, des récompenses, des remises et des avantages Prime Gaming. Gagnez le double de GTA$ et de RP sur les contrats de sécurité, les missions de trappe, les activités de l’école de pilotage, les missions de vente de contrebande et bien plus encore.

Prouvez vos compétences en tant qu’opérateur dans GTA Online

« Posséder et gérer une agence ne consiste pas seulement à visiter le studio et à côtoyer les nouveaux riches ; Une grande partie du travail nécessite de se salir les mains. Vos clients ne seront pas toujours célèbres, mais tout le monde paie », assurent-ils auprès de Rockstar Games. Pour accéder à ces missions, il suffit de se connecter à l’ordinateur de l’agence en mode libre et de terminer au moins une mission pour recevoir le contrat VIP de Franklin.

De plus, cette semaine, vous recevrez le double de GTA$ en complétant des contrats de sécurité ainsi que le t-shirt Bravado. Pour ce faire, il achète une agence avec Franklin ; et c’est que cette semaine les agences ont une remise de 25%, avec une remise de 30% sur les styles artistiques des agences et de 40% sur les hangars et leurs modifications. D’autre part, le prix Wheel of Fortune de la semaine est le Vapid Retinue, tandis que vous pouvez gagner le Dewbauchee Rapid GT Classic si vous terminez dans le top 3 des séries de courses de rue.

Sur le circuit d’essai, vous pourrez piloter les BF Weevil, Grotti Visione et Lampadati Cinquemila. Et si vous souhaitez acheter des véhicules neufs, profitez de remises hebdomadaires sur les modèles suivants :

Buckingham Alpha-Z1, Sea Sparrow et Nagasaki Ultralight : 40 % de réduction.

Grotti Visione, BF Weevil, Mammoth Tula, JoBuilt Velum 5 places, Grotti Cheetah Classic, Lampadati Cinquemila et Western Company Seabreeze : 30 % de réduction.

Mammouth Hydra : 15 % de réduction.

Enfin, grâce aux Prime Gaming Perks de cette semaine, vous pouvez obtenir 100 000 GTA$ en associant votre compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming.

