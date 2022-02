Complétez votre réservation Steam Deck maintenant

Steam Deck est officiellement arrivé sur le marché. L’ordinateur portable de Valve commence à envoyer des e-mails pour finaliser la réservation à partir de ce 25 février. Avez-vous assuré avec un modèle? Nous vous expliquons comment vous pouvez finaliser l’achat et ce que vous devez prendre en compte pour l’acquérir.

Comment finaliser l’achat de ma commande Steam Deck ?

Valve offre deux options pour finaliser votre achat. La première, et la plus évidente, est par e-mail. À l’adresse associée à votre profil Steam, vous recevrez un message avec pour objet « Veuillez confirmer les informations d’achat du Steam Deck 512 Go ». Le nombre final dépend du modèle que vous avez réservé. Dans notre cas il correspond au plus cher.

La deuxième option nécessite de vous connecter vous-même à la page d’accueil de Steam. Mettez dans la recherche « Steam Deck » et sélectionnez la première entrée. Cela vous mènera à l’entrée de l’ordinateur portable avec les trois modèles. Si vous avez été placé dans votre file d’attente, vous verrez deux boutons sous les spécifications de celui que vous avez réservé : terminer l’achat et annuler la réservation.

Dans les deux cas, si vous décidez de l’acheter, vous serez directement redirigé vers la passerelle de paiement. Vous devrez d’abord confirmer l’adresse de livraison. Une fois les données saisies, vous n’aurez plus qu’à préciser le mode de paiement. Suivez les instructions à l’écran pour le terminer. N’oubliez pas que les frais de port sont inclus dans le prix final.

Gauche : e-mail envoyé par Valve | À droite : page principale de Steam Deck sur Steam

Comment suivre ma commande Steam Deck ?