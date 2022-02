Fortnite x Marvel : Zero War ; nouvelle date de sortie des bandes dessinées et plus

Après les collaborations réussies de Fortnite et DC Comics sur Batman/Fortnite : Ground Zero, et Batman/Fortnite : Foundation, le jeu vidéo Epic Games tente aujourd’hui sa chance avec Marvel pour lancer une nouvelle série BD : Fortnite x Marvel : Zero Guerre. On vous dit tout ce qu’on sait sur ces nouveaux comics, mais pas avant de vous rappeler que Fortnite est actuellement dans la saison 1 du chapitre 3 :

Fortnite x Marvel : Zero War ; dates de sortie des nouvelles bandes dessinées

Par le biais d’une publication sur le site officiel de Marvel, la Maison des Idées a annoncé cette nouvelle collaboration avec le jeu vidéo Epic Games. Fortnite x Marvel : Zero War est une mini-série comique divisée en cinq numéros ; le premier d’entre eux sera mis en vente en juin 2022.

Couverture de Fortnite x Marvel : Zero War #1

D’après cette nouvelle, l’intrigue sera la suivante : les habitants de l’île Fortnite sont piégés dans une guerre sans fin, et une seule chose peut y mettre fin : un fragment cristallisé du Point Zéro qui a été envoyé dans l’Univers Marvel. Spider-Man et Wolverine font équipe avec Shuri et d’autres personnages Fortnite préférés des fans pour obtenir ce fragment Ground Zero.

Chaque numéro de la mini-série contiendra un code que nous pourrons échanger sur le site Web de Fortnite pour obtenir un article cosmétique dans le jeu ; si nous rachetons les cinq, nous obtiendrons un sixième article cosmétique supplémentaire. Les objets pouvant être obtenus à partir de bandes dessinées seront disponibles dans la boutique Fortnite Battle Royale une semaine après leur date de sortie.

Concernant les récompenses, l’une d’elles pourrait être un skin de Shuri (Black Panther), un personnage qui n’a pas encore atteint Fortnite.

L’intrigue est gérée par Christos Gage (SPIDER-GEDDON, AVENGERS ACADEMY), Donald Mustard (directeur créatif d’Epic Games) et l’artiste Sergio Davíla (CAPTAIN MARVEL) illustrera les bandes dessinées.

Chez Netcost, nous vous en informerons dès que nous en saurons plus, comme où acheter les bandes dessinées, quel prix elles auront et quels objets peuvent être obtenus avec les codes.

