CoD Warzone, pack de combat gratuit avec PS Plus ; tous les contenus

Call of Duty : Warzone et Vanguard proposent un nouveau pack de combat pour marquer le début de la saison 2, désormais disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les utilisateurs de PlayStation abonnés à PS Plus pourront recevoir ce pack cosmétique sans frais supplémentaires.

Contenu du pack de combat CoD Warzone et Vanguard Saison 2

Première vague – skin de Wade légendaire

Overlord – Plan d’arme légendaire pour BAR

Neptune – Plan d’arme légendaire du fusil de chasse automatique Gracey

Fatigue de combat – Amulette épique

Sea Brine – Horloge épique

Watery Tomb – Carte de visite épique

Direct Hit – Carte de visite épique

Double expérience de 60 minutes

Vous avez jusqu’à la fin de la saison pour l’utiliser sur votre profil.

De quoi parle CoD Warzone et Vanguard Saison 2 ?

La saison 2 de Call of Duty : Warzone et Vanguard intègre une multitude de contenus qui s’étofferont au fil des semaines. Dans le cas de la bataille royale, le point culminant est l’incorporation de Nebula V en tant que mécanisme jouable. Vous trouverez des améliorations sur le terrain pour équiper vos balles de ce gaz toxique. Si vous neutralisez quelqu’un, il émettra le gaz de son corps, ce qui affectera les coéquipiers qui viennent vous aider.

Vous pourrez également voir à de rares occasions la bombe Nebula V. Pendant 2 minutes, vous pouvez bombarder une zone qui sera inondée par le gaz. Les joueurs pourront le traverser en utilisant une autre des améliorations de terrain introduites, une station de décontamination portable. Tout en explorant sept nouveaux lieux souterrains et une usine Nebula V.

