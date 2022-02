Grid Legends : Où Acheter Le Jeu, Prix Et éditions

GRID Legends démarre les moteurs sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Le nouveau travail de Codemasters nous emmène dans les rues des circuits urbains du monde entier. L’épisode se distingue par son engagement envers de vraies performances dans son mode histoire. L’action revient dans tous ses modes individuel et multijoueur.

Quels sont les prix et les éditions de GRID Legends ?

GRID Legends sera mis en vente ce 25 février au prix conseillé de 69,95 euros en format physique et numérique. En plus de l’édition standard, l’édition deluxe est en vente, exclusive aux distributeurs numériques sur PlayStation, Xbox et PC (Steam et Origin). En plus de GRID Legends dans les deux versions de la génération passée et actuelle :

4 énormes packs après le lancement

laissez-passer de mécanicien

Défis exclusifs

Volkswagen Golf GTI

Audi R8 1:1

Drapeaux, dessins et logos

Où puis-je acheter GRID Legends ?

Format numérique

Format physique

Puis-je essayer GRID Legends avant de l’acheter ?

Si vous êtes abonné à EA Play sur l’une des plates-formes où il a fait ses débuts, vous pouvez accéder à un essai de 10 heures de la version complète. Vous bénéficiez d’un accès illimité à l’ensemble de son offre, y compris le mode multijoueur et le mode histoire, et vous pouvez conserver tous les succès et trophées que vous débloquez pendant cette période. La progression sera enregistrée dans votre profil au cas où vous voudriez l’acheter. N’oubliez pas que Xbox Game Pass Ultimate inclut EA Play sur les systèmes Xbox et PC.