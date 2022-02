The Texas Chainsaw Massacre, Scream et d’autres films d’horreur slasher à voir en 2022

Les tueurs en série ont quelque chose qui nous laisse collés à l’écran. Les films d’horreur Slasher partent tous d’une prémisse similaire : un groupe de survivants subit le malheur de croiser quelqu’un prêt à mettre fin à ses jours un par un. L’originalité des décès est justement l’une des caractéristiques les plus valorisées dans ce type de production. Ensuite, le contexte est généralement différent, ce qui offre également un autre degré de distinction. En 2022, plusieurs sagas légendaires sont revenues, dont certaines existent depuis les années 1970, comme dans le cas de The Texas Chainsaw Massacre.

Non, Jason Voorhees n’a eu la chance d’effrayer personne d’autre au camp au bord du lac de Crystal Lake. Au lieu de cela, d’autres tueurs connus sont revenus ou reviendront à leurs anciennes habitudes. Ghostface, Leatherface, Michael Myers… le cauchemar ne fait que commencer. Envie de slasher ? Ce ne sont là que quelques-uns des films que nous pouvons apprécier cette année.

crier

Le massacre à la tronçonneuse du Texas

Halloween : se termine

Jeepers Creepers : renaissance

Sidney Prescott a survécu à tout ce qu’il fallait pour survivre, mais il n’a pas encore affronté Ghostface au moins une fois de plus. Le film réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett est un hommage à la saga. A cette occasion, l’accent est mis sur une jeune génération de personnages, mais tous les traits de la saga se poursuivent dans le film : le mystère de qui se cache derrière le masque, les morts, et le langage méta-cinématographique, qui s’intègre aussi bien comme dans les années 90. De plus, l’apparition de personnages classiques comme Sidney, Gale et Dewey se démarque grâce au traitement qui leur a été réservé.

Brouillage (2022).

Le massacre à la tronçonneuse du Texas

Netflix est la plateforme qui a été responsable de la production de cette suite directe du classique des années soixante-dix. Le film, qui est déjà disponible, a été réalisé par David Blue Garcia. Comme dans Scream et d’autres slashers actuels, il tente de s’adapter aux temps modernes. Cependant, les personnages ne sont pas convaincants et le film manque plus d’attrait que certaines des séquences dans lesquelles Leatherface tue. Le groupe d’influenceurs qui viennent dans cette ville fantôme du Texas n’a ni charisme ni chimie entre eux, donc ce qu’ils veulent nous dire importe peu. Si la seule chose que vous recherchez est un peu de sang, peut-être que cela peut vous accrocher.

Le massacre à la tronçonneuse du Texas, Netflix.

Halloween se termine

Un autre des tueurs en série qui résiste même au fil des décennies est Michael Myers. Sa principale victime, son œil droit pour la mort, est toujours Laurie Strode, le personnage charismatique incarné par Jamie Lee Curtis. Ce film est une suite directe de Halloween 2018 et Halloween Kills. Tout semble indiquer qu’il n’y a rien à faire, que quels que soient les plans élaborés, Myers va ressusciter d’entre les morts. Dans l’ensemble, Halloween Ends anticipe au moins un résultat pour cette histoire. Ou peut-être que Michael Myers est devenu immortel ? Il ouvre en octobre 2022

Jeepers Creepers : renaissance

Le redémarrage des Jeepers Creepers est en cours et sortira cette année 2022, bien qu’il n’y ait pour le moment aucune date précise confirmée. Selon le synopsis officiel, le film se déroule au cours d’un festival d’horreur, le Horror Hound, qui se tient en Louisiane. Des milliers de geeks et fans de films d’horreur se rassemblent autour de ce spectacle, dont deux des protagonistes du film, Chase et sa petite amie Laine. Ces derniers vont commencer à éprouver de terribles prémonitions et visions du passé de la ville. Le mythe urbain des Creepers prend vie et le sang des innocents commence à jaillir.