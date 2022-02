It Takes Two, GOTY aux DICE Awards 2022 : tous les gagnants

Les prix des meilleurs jeux de 2021 sont toujours en cours de distribution. Los DICE Awards 2022 acaban de revelar a sus galardonados e It Takes Two se ha alzado como GOTY 2021. También lo hizo en The Game Awards y en otros premios, señal inequívoca de que el título cooperativo de Hazelight ha encandilado a los jugadores ya los jurados de tout le monde.

Ce n’est pas une mince affaire. En d’autres termes, c’est une chose majeure, paraphrasant un certain ancien président du gouvernement Français. Il a affronté des titres de qualité comme Deathloop, Inscryption, Ratchet & Clank : A Dimension Apart et Returnal. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nominés et des gagnants.

GOTY 201 sur Netcost

Tous les gagnants des DICE Awards

jeu de l’année

boucle de la mort

Inscription

Il faut être deux

Ratchet & Clank : une dimension à part

retour

De meilleures animations

Call of Duty : Avant-garde

boucle de la mort

Kena : Pont des Esprits

Ratchet & Clank : une dimension à part

Resident Evil Village

meilleure direction artistique

Call of Duty : Avant-garde

boucle de la mort

Kena : Pont des Esprits

Ratchet & Clank : une dimension à part

Resident Evil Village

meilleur personnage

Boucle de la mort – Colt Vahn

Kena : Pont des Esprits – Kena

La vie est étrange : les vraies couleurs – Alex Chen

Ratchet & Clank : Rift Apart – Rivet

Resident Evil Village – Dame Dimitrescu

Meilleure bande originale

boucle de la mort

Il faut être deux

Kena : Pont des Esprits

Psychonautes 2

retour

meilleure conception sonore

ForzaHorizon 5

halo-infini

Il faut être deux

Ratchet & Clank : une dimension à part

retour

meilleure histoire

Sous vos yeux

Inscription

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Psychonautes 2

La ville oubliée

Meilleure section technique

Champ de bataille 2042

ForzaHorizon 5

Moncage

Ratchet & Clank : une dimension à part

retour

meilleurs jeux d’action

boucle de la mort

halo-infini

Effroi métroïde

retour

L’ascension

meilleure aventure

Death’s Door

Il faut être deux

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Psychonautes 2

Resident Evil Village

meilleurs jeux de famille

Animal Crossing: New Horizons – Le paradis de la maison heureuse

Bosquet confortable

Superstars de Mario Party

Ratchet & Clank : une dimension à part

Warioware : Rassemblez-vous

meilleur jeu de combat

Frappe d’équipement coupable

Melty Blood : Type Lumina

Brawl des étoiles de Nickelodeon

meilleur jeu de conduite

F1 2021

ForzaHorizon 5

Hot Wheels déchaîné

Meilleur RPG

Final Fantasy XIV : Endwalker

Pathfinder : la colère des justes

Shin Megami Tensei V

Contes d’Arise

Mythe sauvage

meilleur jeu de sport

FIFA 22

Mario Golf: Super Rush

NBA 2k22

République des cavaliers

The Climb 2

Meilleur jeu de stratégie ou de simulation

Âge des empires IV

Havre sombre

Griftlands

Inscription

Héros de la boucle

meilleur jeu VR

Écho Solitaire II

Lieux de casse-tête

Resident Evil 4 RV

Song in the Smoke

Yuki

Le jeu VR le plus immersif

Déméo

Je m’attends à ce que tu meurs 2

Écho Solitaire II

Resident Evil 4 RV

Song in the Smoke

meilleur jeu indépendant

Death’s Door

Inscription

Héros de la boucle

Sable

déballage

meilleur jeu mobile

derrière le cadre

Fantaisie

League of Legends : Faille sauvage

Moncage

pokémon unir

meilleur jeu en ligne

Returnal 4 Sang

Call of Duty : Avant-garde

Final Fantasy XIV : Endwalker

halo-infini

Ville à élimination directe

meilleure conception

boucle de la mort

Inscription

Il faut être deux

Héros de la boucle

Ratchet & Clank : une dimension à part

meilleure orientation

boucle de la mort

Inscription

Il faut être deux

Ratchet & Clank : une dimension à part

L’évasion artistique

source | DIT PRIX