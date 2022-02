Assassin’s Creed Valhalla, le grand colosse d’Ubisoft : les données qui définissent son succès

Assassin’s Creed Valhalla n’est plus « juste un autre volet » de la longue série d’action-aventure d’Ubisoft. La dernière présentation des résultats de la société dirigée par Yves Guillemot à l’occasion de la fin du T3/FY2021 met en lumière non seulement les excellentes performances commerciales du titre, initialement publiées fin 2020, mais aussi un business model fructueux qui, qui sait, peut-être que ce sera un tonique pour la série à l’avenir. Passons en revue les données qui définissent le succès de l’aventure Viking d’Eivor.

Premier jeu Assassin’s Creed à dépasser le milliard de dollars de revenus

Les habitudes de consommation évoluent dans le monde du jeu vidéo. Les ventes nettes, au niveau quantitatif, n’ont plus autant de sens qu’avant à une époque où nombre de grosses productions sont conçues comme des plateformes, comme des jeux en constante évolution. Assassin’s Creed Valhalla est un titre persistant. Après son lancement, il a été étendu avec différents contenus gratuits et payants, des extensions et, essentiellement, des raisons de continuer à jouer. À ce jour, selon Axios, le jeu a dépassé les 1 000 millions de dollars de ventes.

Assassin’s Creed Walhalla

Une vraie barbarie. Un succès pour l’équipe d’Ubisoft Montréal, qui a eu comme l’un de ses plus grands soutiens l’équipe d’Ubisoft Barcelone, que nous avons pu interviewer récemment à Netcost.

Assassin’s Creed Valhalla est plus réussi et lucratif qu’Odyssey

En 2017 il y a eu un avant et un après dans la conception d’Assassin’s Creed comme licence récurrente sur le marché ; traditionnellement avec un jeu vidéo par an à quelques exceptions près, comme l’actuel. La première d’Assassin’s Creed Origins après une période d’oxygénation a lancé la formule sur laquelle Odyssey (2018) et Valhalla (2020) ont été basés : la formule RPG en monde ouvert avec des dizaines d’heures de contenu. Et cela a fonctionné.

Le dernier document financier d’Ubisoft révèle deux autres informations particulièrement pertinentes pour le présent et l’avenir de la série : Assassin’s Creed Valhalla a dépassé de 70 % le revenu net total d’Assassin’s Creed Odyssey au cours de la même période ; De même, il a dépassé de 80% le titre fixé dans la Grèce classique dans le PRI, la période de récupération de l’investissement. Au total, après la même période, Valhalla a eu une rétention de 30% supérieure à Odyssey.

En d’autres termes : facturez plus et l’avez fait beaucoup plus vite. Le résultat? Une prévision d’optimisme total, car à partir d’ici le ciel est la limite. Alors que l’année 2 bat son plein pour Valhalla, le titre confirme son statut de jeu de longue haleine aux marges inédites chez Ubisoft.

Comment les équipes internes sont structurées pour les versions et extensions majeures

Il est connu de tous qu’Ubisoft travaille sur Assasin’s Creed Infinity —nom provisoire—, un nouveau grand projet qui, bien qu’il ne soit pas gratuit, est conçu comme une plateforme innovante dans laquelle de nouvelles histoires sont progressivement ajoutées. et aventures. « Ce ne sera pas gratuit et il y aura beaucoup d’éléments narratifs », a déclaré Guillemot en octobre dernier. « Ce sera un jeu très innovant, mais il aura ce que les joueurs ont déjà dans tous les précédents Assassin’s Creeds, tous les éléments qu’ils aiment y trouver depuis le début. »

Assassin’s Creed Valhalla – Dawn of Ragnarök arrive ce 10 mars.

A défaut de savoir quelles équipes mènent ce projet, ce qui est certain c’est qu’Ubisoft Montréal n’est pas en charge d’Assassin’s Creed Valhalla – L’Aube du Ragnarök, la plus grosse extension à ce jour du titre aujourd’hui protagoniste. Le plan post-lancement est toujours en cours, cette fois avec Ubisoft Sofia (Assassin’s Creed Rogue) aux commandes. L’intrigue suivra les événements que nous avons déjà vus dans les sections mythologiques d’Assassin’s Creed Valhalla : Odin recherche son fils, kidnappé par les forces du mal Surtr. Cinq nouveaux pouvoirs nous attendent pour le dieu nordique.

La confiance dans cette extension est telle qu’il ne s’agit pas d’un DLC à utiliser, mais d’un petit jeu dans le jeu. Assassin’s Creed Valhalla : Ragnarök’s Awakening ne fait partie d’aucun season pass, mais sera acheté séparément au prix de 39,99 euros à partir de ce 10 mars sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.

Avec ce contenu, Ubisoft espère continuer à prolonger la durée de vie utile de son produit le plus performant, Valhalla, au cours d’une deuxième année encore plus riche en contenu que la première année. Anticipation méthodologique de ce qui nous attend avec Assassin’s Creed Infinity ?