Il s’agit de la spectaculaire édition collector de A Plague Tale : Requiem à 190 euros

La suite du célèbre A Plague Tale : Innocence, le tant attendu A Plague Tale : Requiem, n’a pas encore confirmé sa date de sortie sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch (via le cloud en tant que version cloud) plus au-delà de pointer vers ce 2022 ; pendant ce temps, Asobo Studio et Focus Home Interactive, ont déjà présenté leur spectaculaire édition collector d’une valeur ni plus ni moins de 189,99 euros, comprenant le jeu vidéo, une figurine et bien d’autres extras physiques et numériques. Voyons ce que nous pouvons trouver dans une édition aussi spéciale.

Tout le contenu de l’édition collector

Ainsi, l’Edition dite Collector du jeu vidéo A Plague Tale : Requiem comprend les éléments suivants :

Le jeu au format physique pour PlayStation 5 ou Xbox Series X|S avec une couverture alternative exclusive du magasin. Les versions PC proposent un code Steam pour télécharger le jeu depuis la boutique Valve.

Une statue en résine de 21 centimètres de haut d’Amicia et Hugo.

La broche en forme de plume comme celle que porte Hugo dans le jeu.

La bande originale en vinyle avec deux chansons composées par Olivier Derivière.

Trois lithographies au format A4 avec des illustrations de A Plague Tale : Requiem.

De plus, avec l’achat de l’édition collector, un DLC appelé Protector Pack est également ajouté, qui comprend une skin d’arbalète, des matériaux d’artisanat et 13 skins exclusifs pour Amicia. « Embarquez pour un voyage émouvant et étonnant. Accompagnez Amicia et son frère, Hugo, dans une nouvelle et dangereuse mission dans laquelle ils devront tout faire pour survivre dans un monde brutal et indifférent », peut-on lire dans sa description officielle.

Comme nous le disons, pour le moment la date de sortie de A Plague Tale : Requiem n’a pas été confirmée, bien qu’elle devrait être disponible en 2022.

source | Focus Accueil Interactif