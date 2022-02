Elden Ring : FromSoftware s’excuse pour les problèmes et anticipe des améliorations

Ring Fit Adventure pour Nintendo Switch

Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées. Faites du jogging, du sprint et du genou haut à travers plus de 100 niveaux dans plus de 20 mondes