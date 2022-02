Peacemaker: James Gunn partage une chorégraphie d’introduction étape par étape

Parmi les nombreux aspects brillants de Peacemaker, la série à succès et célèbre Warner Bros. DC pour HBO Max réalisée par le cinéaste James Gunn et mettant en vedette John Cena, est le générique de chaque chapitre dans lequel ses principaux protagonistes exécutent une chorégraphie amusante au rythme de Do Ya Wanna Taste It de Wig Wam. Une intro complète que vous pouvez voir sur ces lignes et que l’on peut désormais apprendre à danser grâce aux pas que James Gunn lui-même a partagés sur les réseaux sociaux.

Apprenez à danser la chorégraphie d’El Pacificador

Ainsi, James Gunn lui-même a partagé une image créée par un fan via son compte Twitter officiel, se demandant d’où vient l’image et remerciant l’auteur d’avoir exécuté les étapes de la chorégraphie de Peacemaker. « Je ne sais pas d’où ça vient mais merci », a écrit Gunn. Et c’est que l’intro de la série est l’une des rares qui ne vaut pas la peine de sauter à cause de la façon dont il est amusant de voir ses protagonistes danser avec un visage sérieux alors qu’une mélodie rock aussi accrocheuse du groupe norvégien Wig Wam retentit. Groupe, soit dit en passant, dont les chansons ont été en tête d’iTunes en termes de reproductions durant les 8 semaines de diffusion de Peacemaker.

Maintenant, et grâce à cette chorégraphie détaillée de Peacemaker, nous pouvons apprendre les pas exécutés par John Cena et le reste des protagonistes de la série ; bien que nous n’ayons sûrement pas la grâce dont tous font preuve.

Peacemaker reviendra bientôt pour une deuxième saison déjà confirmée par le réalisateur lui-même et qui aura à nouveau, au minimum, John Cena comme anti-héros populaire de DC Comics, encore une fois, en charge de James Gunn, qui sera en charge de l’écriture et diriger tous les nouveaux épisodes.

source | James Gunn