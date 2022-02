Les créateurs de This War of Mine feront don de leurs bénéfices à la Croix-Rouge ukrainienne

11Bit Studios, les créateurs de This War of Mine, ont publié un message de soutien à l’Ukraine face à la guerre déclenchée par la Fédération de Russie. L’étude a également informé qu’elle reversera tous les bénéfices tirés de la vente de son jeu à la Croix-Rouge ukrainienne. Après l’attentat organisé par le gouvernement de Vladimir Poutine, les troupes russes se trouvent à quelques kilomètres du Parlement ukrainien.

La déclaration de l’atelier

« Aujourd’hui, les forces militaires russes ont attaqué l’Ukraine, pays libre, nos voisins », écrit l’étude. « En tant que développeur et créateur polonais du jeu anti-guerre mondialement acclamé This War of Mine, un [título] qui s’adresse directement aux souffrances et aux misères des civils qui souffrent de la guerre, nous voudrions faire la déclaration suivante.

« Nous nous opposons à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les mots seraient vides de sens s’ils n’étaient pas accompagnés d’un acte significatif, et le moment est crucial ». Selon l’étude, pour les sept prochains jours, tous les bénéfices de la vente de This War of Mine, y compris les DLC sur toutes les plateformes, iront à un fonds spécial. « D’ici une semaine, cet argent sera reversé à la Croix-Rouge ukrainienne pour venir en aide aux victimes de la guerre. »

L’intention est que ce message « résonne » pour rappeler ce que font réellement les guerres : tuer des gens, dévaster des vies et détruire leurs maisons. « Faisons tout, joueurs et développeurs, pour aider les victimes de la guerre en Ukraine. »

La Russie a attaqué l’Ukraine après l’échec de la voie diplomatique. L’Union européenne, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont annoncé des sanctions sévères contre le régime de Poutine, qui n’ont pas encore empêché l’opération militaire. Selon les informations d’EL PAÍS, l’armée russe se trouve actuellement à Obolon, à environ neuf kilomètres du Parlement.

This War of Mine est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Sur Steam, il peut être acheté avec une remise de 75 %.

source | 11BitStudio