Nintendo Switch Online corrige un bug de brouillard dans Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Majora’s Mask est le prochain ajout au pack d’extension Nintendo Switch Online +. Profitant de ces débuts importants, l’émulateur Nintendo 64 a été mis à jour vers la version 2.0 et a corrigé certains des problèmes qui avaient été enregistrés depuis son lancement. Parmi eux se trouvent la brume et l’eau de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, comme certains utilisateurs l’ont publié sur les réseaux sociaux.

Avec la brume et l’eau du temple de l’eau corrigées, la version Nintendo Switch du classique de Nintendo ressemble plus à l’original. De plus, selon un autre utilisateur, le bug de Paper Mario qui provoquait des plantages a également été corrigé. Bien qu’il ne fasse aucun doute que les Japonais ont apporté des améliorations à cet égard, l’utilisateur Yakumono souligne qu’il existe encore des problèmes qui n’ont pas été résolus :

Selon ce post, les bugs d’effet de transition de Dr. Mario 64 sont toujours présents, tout comme le bug avec le boss Inviso de Yoshi’s Story montrant le mauvais effet lorsqu’il devient invisible. Le problème dans l’application Switch Online, qui indique qu’elle n’est pas compatible avec le Controller Pack et la carte mémoire Nintendo 64, n’a pas non plus été corrigé.

Le brouillard est de retour juste à temps pour que Majora’s Mask fasse son service ! Agréable! Et apparemment, ils ont également corrigé le bug de plantage dans Paper Mario, donc ils réparent activement les choses. Évidemment, ces jeux n’auraient pas dû être lancés dans un tel état, mais le progrès est le progrès ! https://t.co/1hSOjNJ7vL – Arlo (@ArloStuff) 25 février 2022

La transition du Dr Mario 64 n’est toujours pas corrigée, et le patron Story Inviso de Yoshi semble partiellement corrigé mais pas encore tout à fait là – Yakumono (@LuigiBlood) 25 février 2022

Tous les jeux en ligne Nintendo Switch + pack d’extension

Nintendo 64

Super Mario 64

La Légende de Zelda : Ocarina of Time

La légende de Zelda : le masque de Majora

Banjo-Kazooie (21 janvier)

Mario Gold (à venir)

Pokémon Snap (à venir)

Kirby 64 : Les éclats de cristal (à venir)

mario kart 64

Mario de papier

renard étoilé 64

Guerres de Lylat

Péché et châtiment

docteur mario 64

Mario Tennis 64

Opération : reconquérir

L’histoire de Yoshi

SEGA Mega Drive

Sonic le hérisson 2

Rues de la rage 2

Ecco le dauphin

Castlevania: Lignée de sang

Contre : Hard Corps

Machine à haricots moyenne du Dr Robotnik

Hache dorée

Héros Gunstar

Toejam & Earl

Bête modifiée

Épées de Vermillon

Force du tonnerre II

Tête de dynamite

marcheur

MUCHA

L’étoile fantasmagorique IV

Ristar

force brillante

Shinobi III : Le Returnal du Ninja

Maître Strider

source | VGC