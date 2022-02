Listes de films: tous les films en première cette semaine (25-27 février)

Aux portes d’un nouveau week-end et avec Elden Ring en maître de cérémonie dans l’univers du jeu vidéo, le divertissement frappe à nos portes nous invitant à retourner au cinéma. Le panneau d’affichage continue de prendre forme dans une année 2022 pleine de premières et, comment pourrait-il en être autrement, nous laisse ce vendredi avec plusieurs nouveautés dans les salles de toute l’Espagne. Compétition officielle, The Medium, Great Freedom, The Triumph et quelques autres. Ce sont les premiers films de ce week-end (du 25 au 27 février) dans les salles de toute l’Espagne.

Liste des premières :

compétition officielle

Ainbo : le guerrier amazone

Super… qui ?

les illusions perdues

Le moyen

un petit monde

Le triomphe

Grande Liberté

le point noir

compétition officielle

Réalisation : Gaston Duprat, Mariano Cohn.

Durée : 114 minutes.

Synopsis : Antonio Banderas, Penélope Cruz, Óscasr Martínez, Carlos Hipólito et de nombreux autres visages reconnaissables nous présentent cette comédie dramatique dans laquelle un homme d’affaires milliardaire prend la décision de faire le meilleur film possible. Pour ce faire, il embauchera les meilleurs acteurs et actrices du secteur. Cinéma dans le cinéma.

Ainbo : le guerrier amazone

Réalisation : José Zelada, Richard Claus.

Durée : 84 minutes.

Synopsis : Du Canada vient ce film d’animation, une aventure fantastique avec des touches de comédie qui nous raconte les aventures d’Ainbo, une jeune femme qui vit dans la jungle amazonienne. Après avoir perdu sa mère et s’être battu avec le reste des villageois, il se lance dans un voyage pour sauver son peuple d’une grande menace.

Super… qui ?

Réalisation : Philippe Lacheau.

Durée : 82 minutes.

Synopsis : Comédie-action française. Cédric (Philippe Lacheau) est un acteur raté, rejeté par sa petite amie et sans économies. Un jour, un coup de chance lui permet de redevenir le rôle principal du film Badman. Pourtant, un jour, à la fin du tournage, il a un accident de voiture et se réveille amnésique : il se prend pour un vrai super-héros.

les illusions perdues

Réalisation : Xavier Giannoli.

Durée : 149 minutes.

Synopsis : Drame français avec quinze nominations aux César ; dont le meilleur film. Une adaptation d’Honoré de Balzac dans laquelle Lucien, un jeune Français, rêve de forger son destin de poète. Pour ce faire, il quittera sa ville natale et s’installera à Paris pour réaliser ses rêves.

Le moyen

Adresse : Banjong Pisanthanakun.

Durée : 131 minutes.

Synopsis : Faux documentaire thaïlandais sur le chamanisme. Le film finit par virer au cauchemar dès qu’une jeune femme est possédée par quelque chose de très différent de la déesse que tout le monde attendait. Récompensé au Sitges Film Festival pour la section des longs métrages de la compétition officielle

un petit monde

Réalisation : Laura Wandel.

Durée : 72 minutes.

Synopsis : une heure et dix minutes. C’est ainsi que dure le nouveau Dragon Films, un long métrage belge primé au Prix FIPRESCI (Un Certain Regard) au Festival de Cannes. Ce drame sur l’intimidation nous raconte l’histoire de Nora, une élève du primaire, et de son frère aîné, Abel, qui parle d’intimidation. Une tendre histoire de silence et de dépassement. Très profond et bien apprécié par les critiques.

Le triomphe

Réalisation : Emmanuel Courcol.

Durée : 105 minutes.

Synopsis : Comédie théâtrale récompensée comme la meilleure comédie européenne de 2020 aux European Film Awards. Le voici venu sur grand écran pour nous raconter l’histoire d’Etienne (Kad Meran), un gentil gentleman acteur qui tient un atelier de théâtre. Après avoir rencontré un groupe de collègues, ils décident de monter la célèbre pièce de Samuel Beckett « En attendant Godot ».

Grande Liberté

Direction : Sébastien Meise.

Durée : 116 minutes.

Synopsis : drame romantique dans lequel on raconte la véritable histoire de Hans en trois moments (1945, 1957 et 1969) et sa relation avec un meurtrier condamné, Viktor. Une histoire sur l’amour carcéral, l’homosexualité et la répression dont étaient victimes les homosexuels dans l’Allemagne d’après-guerre.

le point noir

https://www.youtube.com/watch?v=uuBTP2xqzQE

Adresse : Enrique García.

Durée : 89 minutes.

Synopsis : Pablo Puyol et Cuca Escribano jouent dans ce thriller basé sur les années 70 en Espagne. Nous sommes à Aljarria, une ville du sud de la Péninsule. La mort de Mme Matilde Cisneros, obligera ses trois filles, Modesta, Manuela et Mercedes, à se rassembler à la veillée avec son fils aîné Eugenio, qui sans économies sera contraint de retourner dans la ville qu’il a fuie 15 ans auparavant.