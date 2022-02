Le controversé Agony Unrated est toujours absent sur Steam, y a-t-il une solution ?

Agony Unrated n’est plus sur Steam. La version non censurée du titre d’horreur a non seulement disparu en bonus, mais a également fait ses adieux aux bibliothèques des joueurs. En d’autres termes, il n’est pas possible de le télécharger même si vous l’aviez auparavant. Compte tenu de cette situation, Madmind Studio a annoncé qu’ils discutaient déjà avec Steam pour obtenir de nouvelles clés permettant de restaurer les copies supprimées.

Agony Unrated reviendra-t-il ?

La vérité est qu’Agony Unrated est une version annulée qui a été offerte en bonus à ceux qui ont acheté la version originale. Comme expliqué par l’étude dans un communiqué, les deux produits étaient liés, mais Valve a décidé de les dissocier sans préavis. Désormais, l’entreprise propose différents forfaits à prix réduits selon la région : « En fonction du prix minimum autorisé par chaque région », les remises vont de 65 % à 95 %.

« Il convient de noter qu’il s’agit d’une solution temporaire et de la seule option qui s’offre à nous avec nos outils. Nous sommes cependant en contact avec Steam et GOG pour demander un nombre important de clés pour Agony Unrated. » Les développeurs rappellent que les studios ne peuvent pas générer « un grand nombre de clés sans donner une bonne raison au propriétaire de la plateforme ».

L’idée est donc de faire en sorte que Steam génère de nouvelles clés afin que tous les utilisateurs ayant perdu leur copie puissent en profiter à nouveau dans leurs bibliothèques respectives. De Madmind Studio, ils se souviennent qu’ils mettront à jour la situation via leur canal Discord. Vraisemblablement, ils continueront également à publier des mises à jour sur la page Agony Steam.

Agony est un jeu d’horreur viscéral et controversé qui génère ses niveaux de manière aléatoire. Chez Netcost, nous l’avons noté 6 et sommes arrivés à la conclusion que bon nombre de ses mécanismes ne fonctionnaient pas bien. Vous pouvez lire l’analyse sur ce lien.

source | Madmin Studio